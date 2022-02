Na Rayan in Marokko: 9-jarige Haidar vast in waterput in Afghanistan

Hoe de jongen in de uitgedroogde waterput is gevallen is op dit moment niet duidelijk. Op beelden die via sociale media verspreid worden is de jongen in een blauwe trui te zien terwijl hij op de bodem van de put zit. Hij kan zijn armen en bovenlichaam zichtbaar bewegen. Op de bodem van de put is een lamp geplaatst. De camera werd via een koord naar de bodem van de holte gebracht.