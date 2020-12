Na opstoot van aantal besmettingen en coronadoden zakt vertrouwen Zweedse bevolking in aanpak regering

Het vertrouwen van de Zweedse bevolking in het vermogen van de autoriteiten om de gezondheidscrisis te bedwingen, neemt verder af nu de coronacijfers steeds slechter worden. Premier Stefan Löfven heeft aangekondigd dat de middelbare scholen moeten overschakelen op afstandsonderwijs: “Wat het land nu doet, zal bepalen hoe we Kerstmis kunnen vieren”.

Donderdag werden 6.485 nieuwe infecties gemeld en 33 doden. Op 2 december ging het nog om 174 doden, het hoogste aantal tijdens de hele pandemie. Het aantal incidenties per 100.000 inwoners (over een periode van 14 dagen) bedraagt nu 513 tegenover 213 in ons land.

Meer dan 7.000 mensen zijn ondertussen overleden aan Covid-19 in Zweden, waardoor het land een van Europa’s hoogste sterftecijfers per hoofd van de bevolking heeft. Alleen al in de afgelopen twee weken zijn in Zweden aanzienlijk meer doden gevallen dan in het naburige Noorwegen en Finland (twee landen die weliswaar maar de helft van het aantal inwoners tellen).

Meer dan 460 van de 666 beschikbare bedden met beademingsapparatuur op intensive care zijn bezet, 237 daarvan worden ingenomen door Covid-patiënten. Het is voor het eerst sinds het voorjaar dat Covid-patiënten de meerderheid van het aantal bedden op intensive care innemen.

Tijdens een televisietoespraak op 22 november zei premier Löfven nog dat de “kleine adempauze van afgelopen zomer en herfst voorbij was”. “Meer mensen worden ziek. Meer bedden op intensieve zorgen worden ingenomen door erg zieke Covid-patiënten. Meer mensen sterven”, zei hij terwijl hij het had over de “donkere wintermaanden”.

Ondertussen heeft premier Stefan Löfven aangekondigd dat de middelbare scholen vanaf 7 december moeten overschakelen op afstandsonderwijs. “Dit wordt gedaan om de verspreiding van het virus te vertragen”, zei Löfven, eraan toevoegend dat het “geen langdurige maatregel” zou zijn. “Wat het land nu heeft gedaan, zal bepalen hoe we Kerstmis kunnen vieren”, benadrukte hij.

Bezorgd

De slechtere cijfers maken dat de steun voor de centrumlinkse regering aan het afkalven is. Uit een halfjaarlijkse peiling door het Zweedse Bureau voor statistiek (SCB) deze week bleek dat de steun voor de centrumlinkse regering sinds mei met bijna vijf procentpunten was gezakt tot 29,4 procent. Het geeft aan dat de Zweden in toenemende mate minder overtuigd zijn van de coronastrategie van hun land.

Uit een enquête vorige week bleek dat het vertrouwen in het vermogen van de autoriteiten om de crisis te beheersen sterk was afgenomen van 55 procent in oktober tot 42 procent nu, terwijl 44 procent van de respondenten vond dat er niet genoeg werd gedaan om Covid-19 te bestrijden, tegen 31 procent daarvoor. Meer dan 80 procent van de ondervraagden was “enigszins” of zelfs “zeer bezorgd” dat de Zweedse gezondheidsdienst de uitdaging niet aankon.

“Het is vrij duidelijk dat de hogere besmettingscijfers, in combinatie met de maatregelen die de autoriteiten hebben genomen, hebben geleid tot een sterke toename van die bezorgdheid”, zei Nicklas Källebring van het marktonderzoeksbureau Ipsos tegen de krant Dagens Nyheter.

Unieke benadering

De unieke benadering van Zweden waarbij het land elke vorm van totale lockdown heeft proberen te vermijden, richt zich op de verantwoordelijkheid van de Zweden zelf om vrijwillig de hygiënische maatregelen en afstandsregels in acht te nemen. Winkels, bars en restaurants zijn al die tijd opengebleven en het dragen van mondmaskers wordt niet aanbevolen.

Zweden voerde vorige maand strengere beperkingen in die inhouden dat samenscholingen gelimiteerd worden tot acht personen en dat bars en restaurants geen alcohol meer mogen schenken na 22.00 uur tot eind februari.

“We hebben duidelijk een brede verspreiding van het aantal infecties, die we met z’n allen onder controle moeten krijgen”, verklaarde staatsepidemioloog Anders Tegnell, de architect van de Zweedse aanpak. Premier Löfven van zijn kant heeft herhaald dat de regering nog steeds “niet gelooft in een totale lockdown”, in de overtuiging dat “de maatregelen die we hebben genomen adequaat zijn”.

