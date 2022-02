Na noodlanding in Nantes kunnen passagiers van TUI-vlucht na 14 uur eindelijk doorreizen naar Cancun en Havana

UPDATEEen vliegtuig dat vrijdagochtend vanuit Zaventem vertrok naar Cuba heeft een medische noodlanding gemaakt nabij de Franse stad Nantes. Dat bevestigt TUI aan onze redactie. De 296 passagiers moesten vijf uur in het vliegtuig blijven zitten en hebben daarna negen uur op de luchthaven van Nantes doorgebracht. Even voor middernacht konden de passagiers met een nieuw toestel én crew hun reis alsnog vervolgen.

“Het is een vlucht naar Havana en Cancun die omwille van een medische interventie is moeten landen op Nantes in Frankrijk”, zegt TUI-woordvoerder Piet Demeyere aan HLN. Het personeel aan boord van de vlucht kon niet naar Havana en Cancun vliegen, omwille van de veiligheid, vertelt Demeyere. “Door het tijdsverlies zal de crew niet de hele vlucht kunnen uitvoeren en zal dus het vliegtuig naar Brussel moeten terugkomen voor een nieuwe crew die dan pas begint te werken.”

Omdat het vliegtuig met bijna volle brandstoftanks landde in Nantes, moest het landingsgestel gecontroleerd worden door een externe technicus. Dat heeft te maken met veiligheidsprotocollen.

Dat de passagiers aan boord moesten blijven, heeft te maken met het feit dat er mensen aan boord waren die niet gevaccineerd zijn, verneemt VTM NIEUWS. Op vakantie gaan naar Mexico zonder vaccinatie gaat wél, waardoor het een populair vakantieland is momenteel. In Frankrijk is men echter strenger, maar na verloop van tijd lieten de autoriteiten het toch toe dat passagiers wachtten in de lokale luchthaven.

Vanuit Brussel werd een nieuw toestel met een nieuwe crew gestuurd, die de gestrande passagiers in Nantes oppikte. Om 23.45u vertrokken de reizigers dan eindelijk naar het Caribisch gebied. De volgorde van de bestemmingen is wel omgedraaid: eerst vliegt men naar Cancun, daarna zal het toestel doorvliegen naar Havana. Het is de verwachting dat de vlucht om 01.06u plaatselijke tijd in Cuba landt.

“Schandalig weer van TUI”

Het vliegtuig was nog niet lang onderweg toen het omkeerde om te landen in Nantes, in het westen van Frankrijk. Dat is te zien op Flightradar24, een website die vliegtuigvluchten volgt.

“Er was een medisch noodgeval, waardoor een passagier van boord moest. Blijkbaar was het ernstig gesteld met die persoon. Die is vrij snel van boord gehaald en sindsdien zitten we hier al vijf uur te wachten.” Dat vertelde een passagier vrijdagnamiddag aan onze redactie. Hij contacteerde ons via 4040, de plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS.

“Passagiers morren wel, nu we horen dat we terug naar Brussel vliegen”, meldde een andere reiziger ons deze namiddag via 4040. “Compensatie zal niets worden, want het was een medische interventie", vult hij aan. “We hebben er absoluut genoeg van”, laat een andere passagier weten.

Via een videoboodschap toont weer een andere reiziger de situatie op de luchthaven in Nantes om kwart voor tien 's avond's. Daar is te zien hoe reizigers op de grond liggen bij gebrek aan voldoende stoelen: “We zitten hier vast. We hebben hier geen eten, geen drinken. De mensen die roken, moeten roken op het toilet volgens de politie.”

Volledig scherm Screenshot van het verloop van de TUI-vlucht naar Cuba © Flightradar24

De vertraging geeft geen recht op financiële compensatie. “Het gaat om een medische noodlanding, dat is niet hetzelfde als een technisch defect”, zegt de woordvoerder, die beklemtoont dat de luchtvaartmaatschappij in deze “verantwoordelijk” heeft gehandeld.

De toeristen in die vakantiebestemmingen, die met hetzelfde toestel naar Brussel moesten terugkeren, kregen intussen een sms om te melden dat hun vlucht vertraging heeft opgelopen. “Zij die op hotel verblijven, zullen daar een nacht langer kunnen doorbrengen”, aldus de TUI-woordvoerder, “of er wordt naar alternatieve accommodatie gezocht”.