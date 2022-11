Na Nederland en Canada, nu ook VS bezorgd om Chinese politiebureaus in hun land

De Verenigde Staten zijn erg bezorgd om illegale ‘politiebureaus’ die door de Chinese overheid worden ingericht in Amerikaanse steden. Dat vertelde FBI-directeur Christopher Wray donderdag in het Amerikaans Congres.

De Europese mensenrechtenorganisatie Safeguard Defenders publiceerde in september een rapport over de aanwezigheid van 54 Chinese ‘servicekantoren’ in grote steden over de hele wereld, waaronder ook New York.

Volgens het rapport voeren de kantoren in opdracht van China druk uit op sommige Chinese onderdanen of hun familieleden in het buitenland om naar China terug te keren, zodat ze er strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Daarnaast worden de bureaus ook gelinkt aan activiteiten van het Verenigd Arbeidsfront, een organisatie van de Chinese Communistische Partij die belast is met het verspreiden van haar invloed en propaganda in het buitenland.

“Schending van soevereiniteit”

“Ik ben hier erg bezorgd over. We zijn op de hoogte van het bestaan van deze kantoren", zei Wray vandaag tijdens een hoorzitting van de Commissie Binnenlandse Veiligheid en Overheidsaangelegenheden in de Senaat. Hij wilde verder echter geen details geven over het speurwerk van de FBI in dit dossier.

“Ik vind het schandalig dat de Chinese politie zou proberen een kantoor op te zetten in New York, zonder fatsoenlijke coördinatie. Het schendt de soevereiniteit en omzeilt de standaard samenwerkingsprocessen tussen justitie en politie”, aldus Wray.

Eind oktober kwam de aanwezigheid van Chinese ‘servicekantoren’ in Nederland aan het licht na een onderzoek van de Nederlandse overheid. Volgens China betreft het echter geen politiebureaus, maar kantoren waar Chinese staatsburgers hun documenten kunnen laten vernieuwen. Ook in Canada heeft de overheid een onderzoek ingesteld naar de aanwezigheid van Chinese politiebureaus in de omgeving van Toronto.

Stalking en spionage

Wray deelde mee dat de VS een aantal aanklachten hebben ingediend aangaande zaken waarbij de Chinese overheid mensen die in de VS wonen en het niet eens zijn met de Chinese dictator Xi Jinping lastigvalt, stalkt, bespioneert en chanteert. “Het is een ernstig probleem en iets waar we ook met onze buitenlandse partners over praten, want wij zijn niet het enige land waar dit is gebeurd,” aldus de FBI-directeur.

De VS dienden in oktober een aanklacht in tegen zeven Chinese staatsburgers voor het bespioneren en lastigvallen van een Amerikaanse burger en zijn gezin in een poging van de Chinese regering om een van hen terug te sturen naar China.

Met ‘Operatie Fox Hunt' (Vossenjacht) probeert China immers mensen op te sporen in het buitenland die door Peking worden aangemerkt als verdachten van criminaliteit.