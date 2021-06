Na meer dan week zonder nieuwe besmettingen schrapt IJsland alle coronamaatregelen

Britse politie neemt voor ruim 130 miljoen euro bitcoins in beslag

13:48 De politie van Londen heeft bitcoins met een totale waarde van 114 miljoen pond (132,7 miljoen euro) in beslag genomen in het kader van een onderzoek naar witwasmisdrijven. De politie zei dat het bedrag meer dan het dubbele was van het bedrag in contanten waarop vorig jaar beslag gelegd werd. Ook is het de grootste inbeslagname van cryptomunten ooit in Groot-Brittannië.