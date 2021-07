Na meer dan 200 doden lijkt de rust weergekeerd in Zuid-Afrika, schoonmaak begint

LIVE. Nu al 24 doden door noodweer in ons land - Waterpeil in Halen en Rotselaar blijft problema­tisch - Nieuwe evacuaties in Nederlands-Lim­burg

12:22 De officiële dodentol na de zware overstromingen in ons land staat op 24, zo laat het Crisiscentrum vandaag weten. Vanochtend kwam het nieuws dat er nog zeker acht lichamen werden gevonden in de provincie Luik, drie in Chaudfontaine, één in Angleur en vier in Pepinster. Ook gisteren was er nog melding gemaakt van een dodelijk slachtoffer in Angleur. Het is niet duidelijk of die negen doden al bij het officiële aantal zijn geteld. Ook in buurland Duitsland vielen er al 133 dodelijke slachtoffers. Volg alle ontwikkelingen over het noodweer in onze liveblog.