Na massabetoging: Europees Parlement wil waarnemers naar Poolse verkiezingen sturen

UpdateRuim honderdduizend mensen demonstreerden zondag in de hoofdstad van Polen tijdens een anti-regeringsprotest. De deelnemers zijn bang voor een autoritair regime. Het is onrustig in het land door omstreden wetswijzigingen, waaronder inperking van het abortusrecht . Een meerderheid van het Europees Parlement wil inmiddels waarnemers naar de verkiezingen sturen deze herfst.

Een grote meerderheid van de fracties in het Europees Parlement wil dat een waarnemersmissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) het verloop van de verkiezingen controleert.

“We komen uit verschillende fracties en verschillende landen, maar we delen allemaal de bezorgdheid dat de verkiezingen niet volgens de hoogste democratische standaarden zullen verlopen”, staat in een brief die is ondertekend door de voorzitters van vijf van de zeven fracties. De brief is gericht aan de directeur van het OVSE-bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten, Matteo Mecacci.

Alleen de fracties van de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR) en het rechtspopulistische Identiteit en Democratie hebben de brief niet ondertekend. Tot de ECR-fractie behoort onder meer de PiS-partij, die aan de macht is in Polen.

In EU- en NAVO-land Polen vrezen critici dat de sinds 2015 regerende nationaal-conservatieven zich zullen vastklampen aan de macht. Volgens sommigen komt de democratie in het land zelfs in het gedrang. Volgens de ondertekenaars van de brief zijn er bovendien zorgwekkende ontwikkelingen in Polen. Zo zullen nieuwe stembureaus enkel in kleine steden en dorpen mogen worden geopend. Daar staan de huidige regeringspartijen traditioneel sterk.

Massademonstratie

Vorige maand werd een omstreden wet goedgekeurd in Polen. De wet maakt de oprichting van een commissie mogelijk om Russische invloed in Polen te onderzoeken. Tegenstanders betogen dat het ongrondwettelijke bevoegdheden zou hebben, waaronder de mogelijkheid om functionarissen tien jaar lang uit het publieke leven te weren. Ze vrezen dat de heersende partij ‘Recht en Rechtvaardigheid’ de wet zal gebruiken om Donald Tusk, voormalig Pools premier, en andere tegenstanders uit de media en het publiek te houden.

De bevolking vreest dat de partij uiteindelijk Polen zelfs kan dwingen om de Europese Unie te verlaten.

Tusk had weken geleden opgeroepen tot de mars en drong erop aan om “te demonstreren tegen hoge prijzen, diefstal en leugens en voor vrije verkiezingen en een democratisch, Europees Polen.”

De bijeenkomst begon bij het kantoor van premier Mateusz Morawiecki en eindigde bij het Koninklijk Kasteel, waar Tusk het grote aantal deelnemers prees en beloofde te vechten om de verkiezingen in de herfst te winnen. “We gaan naar deze verkiezingen om te winnen en om onrechtvaardigheden recht te zetten. Ik beloof u de overwinning, een afrekening met het kwaad, compensatie voor menselijk onrecht en verzoening tussen Polen”, zei Tusk tegen de menigte.

Rafal Trzaskowski, de burgemeester van hoofdstad Warschau en lid van de oppositiepartij die de mars leidde, schatte dat er 500.000 mensen deelnamen.

De regeringswoordvoerder, Piotr Mueller, beschuldigde Tusk van “pogingen om de regering omver te werpen.”

De bevolking maakt zich zorgen dat de partij de vooruit­gang terug­draait die Polen boekte sinds het land bevrijd werd van het communisme in 1989.

Laatste kans

Sinds 2015 is de rechtse partij ‘Recht en Rechtvaardigheid’ aan de macht in Polen. Ze voeren een populair beleid dat hogere sociale uitgaven combineert met conservatieve maatregelen en steun voor de katholieke kerk. De bevolking maakt zich echter al jaren zorgen dat de partij langzaam de vooruitgang terugdraait die Polen heeft geboekt sinds 1989, toen het land bevrijd werd van het communistische regime. Er is ook veel bezorgdheid dat de partij langzaam de controle over de rechtbanken en de media overneemt.

De mediaorganisatie ‘Reporters Zonder Grenzen’ uitte bezorgdheid dat de commissie “een nieuw wapen zou kunnen zijn voor aanvallen waarbij er twijfel wordt gezaaid over de integriteit van journalisten in een poging hun reputatie te schaden.”

Voorstanders van de mars hebben gewaarschuwd dat de verkiezing in de herfst de laatste kans kan zijn voor het land. Ze willen de afbrokkeling van de democratie onder de rechtse partij stoppen. De bevolking twijfelt er al langer aan dat de verkiezing eerlijk zal verlopen.