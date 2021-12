Na kritiek dit jaar geen kerstfeestjes in Downing Street: “Er is daar geen enkel plan voor”

“Geen feestje, maar zakelijke bijeen­komst met kaas en wijn”: woordvoer­ster Boris Johnson neemt ontslag na grap kerstfeest

In Groot-Brittannië is ophef ontstaan nadat beelden van vorig jaar zijn uitgelekt waarop de toenmalige woordvoerster van premier Boris Johnson grapt over een kerstfeestje in Downing Street 10, de ambtswoning van de premier. Johnson, die enkele dagen voor het feestje zou hebben plaatsgevonden strenge regels had aangekondigd voor tijdens de kerstdagen, excuseert zich voor de “beledigende beelden” maar blijft erbij dat er geen feestje plaatsvond waarbij de regels niet gerespecteerd werden. De voormalige woordvoerster heeft haar ontslag aangekondigd.

8 december