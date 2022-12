Na jarenlange kritische houding: Moskou overweegt dan toch legalisering van cryptomunten

Vlaming (74) “in hoofd geschoten” terwijl hij bij vrouw ligt te slapen in Nederland

Een 74-jarige man uit Overijse (Vlaams-Brabant) is in de nacht van donderdag op vrijdag neergeschoten in het Nederlandse Alblasserdam, op zo'n 20 kilometer van Rotterdam. Lokale media melden dat het slachtoffer een kogel in het hoofd kreeg. De politie heeft dat nog niet bevestigd. De man raakte zwaargewond en is overgebracht naar het ziekenhuis.

