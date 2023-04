Na jaren weer Syrische en Iraanse diplomaten in Saoedi-Arabië

Ook tussen Iran en Saoedi-Arabië lijkt toenadering te zijn. De buitenlandministers van beide landen hielden in Beijing al hun eerste officiële ontmoeting sinds 2016. Woensdag arriveerden Iraanse diplomaten in Riaad om de Iraanse ambassade te heropenen. Iran en Saoedi-Arabië verbraken begin 2016 de relaties nadat in Saoedi-Arabië een sjiitische geestelijke was geëxecuteerd en in Teheran de Saoedische ambassade was bestormd. Iran is overwegend sjiitisch. Ook in de oorlog in Jemen staan de landen tegenover elkaar.