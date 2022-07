Na inname Lysytsjansk rukken Russen op naar Slovjansk, zegt Kiev

Lees al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in dit dossier.



De Russische troepen hebben vanuit het oosten de rivier, die in de regio in een boog loopt, overgestoken, aldus het Oekraïense leger. Daar proberen de Russen de Oekraïense strijdkrachten terug te dringen naar een nieuwe verdedigingslinie tussen Siversk, Soledar en Bachmoet. Die drie steden liggen zowat 30 à 40 km ten oosten van de agglomeratie Slovjansk-Kramatorsk. Het Oekraïense leger heeft daar zijn hoofdkwartier voor de gevechten in de Donbas.