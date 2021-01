Na het opruien, het sussen. Trump roept demonstranten op: “Blijf vreedzaam, geen geweld!

Trump blijft oproepen tot verzet: “Pence, toon moed en stuur resultaten terug naar strijdsta­ten” - Pence reageert in brief: “Ik houd me aan de Grondwet”

20:36 Donald Trump blijft oproepen tot verzet. Deze keer stuurt de Amerikaanse president Mike Pence in de vuurlinie, maar zijn plaatsvervanger zal allicht feestelijk bedanken voor die ‘eer’. De Republikein vervult immers enkel een ceremoniële rol wanneer Joe Biden officieel tot winnaar uitgeroepen zal worden in het Capitool. In een brief aan het Congres beklemtoont Pence dat hij zich aan de grondwet zal houden en dat hij niet de autoriteit heeft om te beslissen welke stemmen van het kiescollege mogen geteld worden en welke niet.