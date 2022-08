Na heropduiken van polio in VS: twee kinderen besmet met difterie in 'antivaxhoofdstad' van Australië

Nadat twee weken geleden bekend raakte dat er voor het eerst in bijna tien jaar weer een geval van polio was opgedoken bij een ongevaccineerde patiënt in de Verenigde Staten, blijken in Australië twee kinderen besmet te zijn met difterie. Dat is voor het eerst deze eeuw.

De kinderen komen uit de zuidoostelijke deelstaat New South Wales, die bekend staat als de ‘antivaxhoofdstad’ van Australië. Allebei de kinderen waren niet gevaccineerd tegen de aandoening.

Difterie is een ernstige en erg besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt een bacterie. Die wordt onder meer door hoesten van mens op mens overgedragen. Je kan ook difterie krijgen van besmet voedsel of een besmet (huis)dier. De bacterie produceert een toxine dat zware ontstekingen kan veroorzaken van membranen in de neus, de keel, de luchtpijp en het hart. Het kan zenuwschade veroorzaken, hartschade en verlamming. Een patiënt kan het moeilijk krijgen om adem te halen en stikken of het hart kan het begeven.

Doodsoorzaak

Volgens gezondheidsinstituut Sciensano was difterie vroeger een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen. Dankzij de algemene vaccinatie die in 1959 werd ingevoerd in België, is de aandoening bijna verdwenen uit ons land. De bacterie komt echter nog altijd voor en vaccinatie is de enige manier om difterie te voorkomen.

In Australië is het de eerste keer sinds 1992 dat een kind besmet raakt met respiratoire difterie. Vóór in 1932 schoolvaccinaties werden ingevoerd, was het ook in Australië een van de belangrijkste doodsoorzaken bij kinderen. Een vaccinatie tegen difterie is gratis in Australië en kan gezet worden vanaf zes weken.

Eén van de twee patiëntjes is nog maar twee jaar oud en ligt op de dienst intensieve zorg van een ziekenhuis in Brisbane. Volgens een bevraging van de Britse krant ‘The Guardian’ is er in medische centra in de regio waar het kind vandaan komt, desondanks geen toename van het aantal aanvragen voor vaccinatie. Het andere patiëntje met difterie is zes jaar en een “dicht familiecontact” van het eerste. Ook dat kind is gehospitaliseerd.

Vaccinaties

In maart van dit jaar was maar 87,3 procent van alle vijfjarigen in New South Wales up-to-date met zijn of haar vaccinaties, het laagste aantal sinds september 2016 en flink onder de nationale 94,3 procent. In de regio Byron is zelfs maar 68,2 procent van de éénjarigen volledig gevaccineerd. Nationaal is dat 94,9 procent.

