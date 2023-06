Na grote storing (en 150 concertbezoekers die noodgedwongen nacht doorbrachten in Ziggo Dome) is grote treinstoring in Amsterdam verholpen

De problemen met het treinverkeer van en naar de Nederlandse hoofdstad kwamen door een IT-storing op de verkeersleidingspost van spoorwegbeheerder ProRail. Deze ontstond zondag aan het einde van de middag en was korte tijd verholpen, maar keerde in de avond terug. Daardoor reden er een groot deel van de avond, de hele nacht en maandagochtend geen treinen van en naar Amsterdamse stations. Er reden maandagochtend ook geen internationale treinen vanuit en naar de stad.

“Impact is heel groot”

De oorzaak van de storing is nog niet bekend, zegt een woordvoerder van ProRail. “We zijn naarstig op zoek naar wat de oorzaak is, die is heel moeilijk te vinden”, klonk het eerder.

Concertgangers de dupe

Zondagavond trad popster Harry Styles op in de Ziggo Dome, een grote concertzaal in Amsterdam. Door de storing moesten heel wat concertgangers die met de trein gekomen waren, plots ander vervoer naar huis regelen. Wie daar niet in slaagde, kon tijdelijk in de concertzaal terecht. Uiteindelijk brachten ongeveer 150 concertbezoekers de nacht door in de Ziggo Dome. Er werden slaapzakken voor hen geregeld.