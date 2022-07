Na golf van ontslagen: de negen levens van Boris Johnson zijn nu écht bijna op

Eind vorige week barstte een nieuw schandaal uit binnen de Conservatieve partij. Voor de tweede keer kwam parlementslid Chris Pincher in opspraak wegens seksueel misbruik. Pincher - letterlijk ‘knijper’ in het Engels - werd dit keer door verschillende mannen beschuldigd van handtastelijkheden in dronken toestand. Prompt gaf Pincher zijn ontslag als chief whip - een sleutelpositie in de Conservatieve parlementsfractie. Boris Johnson had Pincher pas begin dit jaar in die functie benoemd. Nochtans zou de premier al sinds 2019 op de hoogte geweest zijn van de klachten tegen Pincher. In een speech moest Johnson weer eens door het stof kruipen: hij bood zijn verontschuldigingen aan omdat hij te lang z’n vertrouweling de hand boven het hoofd had gehouden.