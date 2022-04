Na getuigenissen over verkrachtingen, executies en plunderingen in Oekraïne: “Tijd voor een arrestatiebevel tegen Poetin”

Onze correspon­dent bezocht het verwoeste Irpin na de bevrijding: “Elk uur brengen ze tientallen lichamen de stad uit”

Irpin, de voorstad van Kiev die de Oekraïense troepen deze week zouden hebben bevrijd, herademt. Voorzichtig, want her en der gaan de gevechten nog door. Waar het stof is gaan liggen, wordt de schade opgemeten. “De hele tijd worden lichamen Irpin uit gebracht. Het moeten er tientallen per uur zijn.” Van onze correspondent in Irpin Jan Hunin.

2 april