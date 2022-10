Na forse kritiek op vredesplan Oekraïne, komt Musk met idee voor Taiwan-China: “Opmerkingen slaan nergens op”

Enkele dagen nadat hij op Twitter een plan formuleerde om de oorlog tussen Oekraïne en Rusland op te lossen , suggereert multimiljardair Elon Musk dat de spanningen tussen Taiwan en China opgelost kunnen worden door enige controle van het eiland over te dragen aan de Chinese regering. “Musk houdt geen rekening met Taiwanezen”, reageert dr. Zsuzsa Ferenczy, VUB-politicoloog gespecialiseerd in Oost-Azië en India.

“Mijn aanbeveling [...] zou zijn om een speciale administratieve zone voor Taiwan uit te zoeken die redelijk acceptabel is, maar waarschijnlijk niet iedereen gelukkig maakt”, zei ‘s werelds rijkste persoon in een interview met ‘Financial Times’, dat vrijdag werd gepubliceerd. Musk werd een vraag gesteld over China, waar zijn bedrijf Tesla een grote fabriek heeft in Shanghai.

“En het is mogelijk, en ik denk zelfs waarschijnlijk, dat China en Taiwan een regeling kunnen treffen die milder is dan die van Hongkong”, zei Musk volgens de Britse zakenkrant. Volgens Muks is een conflict over Taiwan niet te vermijden. Daarbij waarschuwde hij voor de impact op Tesla, maar ook op iPhone-fabrikant Apple en de bredere economie. Op het eiland worden namelijk geavanceerde computerchips geproduceerd die essentieel zijn voor moderne elektronica.

Tegen het persbureau Reuters wenste het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Zaken niet te reageren. Een hoge Taiwanese ambtenaar, die kennis heeft over defensie in de regio, zei wel dat Musk “een verstandige politieke adviseur” moet vinden.

“De wereld heeft duidelijk gezien wat er is gebeurd met Hongkong”, zei de anonieme ambtenaar nog, die geen toestemming heeft gekregen om met de pers te spreken. “De economische en sociale levendigheid van Hongkong kwam abrupt tot een einde toen de stad onder het totalitaire bewind van de Chinese regering kwam.”

Vanuit Taiwan reageert VUB-onderzoekster Zsuzsa Ferenczy bij ‘Knack’ op Musks interview bij ‘Financial Times’: “De opmerkingen slaan nergens op, maar zijn te dubbelzinnig om compleet te veroordelen.

Ferency wijst op het feit dat de multimiljardair financiële belangen heeft in China. “Musk heeft veel in de Volksrepubliek China, maar niet in Taiwan geïnvesteerd. Met dit citaat sluit Musk zich jammer genoeg aan bij degenen, die geen rekening houden met de 23,5 miljoen inwoners van Taiwan en wat zij willen en zelf over hun toekomst zouden moeten beslissen”, zegt ze.

De Chinese regering, dat het democratische bestuurde Taiwan als een van haar provincies beschouwt, wil het eiland onder haar controle brengen. Het gebruik van militaire middelen is daarbij niet uitgesloten. De overheid van Taiwan spreekt tegen dat het eiland deel uitmaakt van China en zegt dat enkel de 23 miljoen inwoners over de politieke toekomst kunnen beslissen.

Aan Taiwan is in het verleden het model van “één land, twee systemen” voorgesteld, vergelijkbaar met de autonomie die Hongkong. Dat is echter door alle grote politieke partijen in Taiwan verworpen en heeft geen steun van bevolking.

Nadat Peking een strenge nationale veiligheidswet oplegde aan de stadstaat in 2020 waren er grootschalige protesten die met geweld werden onderdrukt. De relaties tussen Taiwan en China kregen daardoor een deuk en bereikten een vriespunt na een bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi dit jaar.

