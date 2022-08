Na FBI-inval in Mar-a-Lago: “Het echte gevaar voor de verdere politieke carrière van Trump is wat er in november gaat gebeuren”

FBI doet inval in huis Donald Trump in Florida: "Mijn prachtige huis wordt belegerd”

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump zegt dat FBI-agenten zijn huis in Palm Beach in de staat Florida zijn binnengevallen. “Mijn prachtige huis, Mar-a-lago in Palm Beach, wordt op dit moment belegerd, overvallen en bezet door een grote groep FBI-agenten”, schrijft Trump in een verklaring die hij op zijn eigen sociale netwerk Truth Social plaatste. De FBI-agenten zouden ook Trumps kluis hebben doorzocht. Volgens de Amerikaanse media kadert de inval in een onderzoek naar de manier waarop Trump tijdens zijn presidentschap en na zijn vertrek uit het Witte Huis omging met officiële documenten.

11:31