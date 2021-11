Na elf jaar menselijke resten gevonden in ontplofte mijn Nieuw-Zeeland

Eerste versoepe­lin­gen van Nieuw-Zeelandse reisregels, maar nog niet voor toeristen

Vanaf 14 november versoepelt Nieuw-Zeeland voor het eerst sinds de start van de pandemie de regels om het land binnen te reizen. Wie reisplannen had voor Nieuw-Zeeland, moet nog geen koffers beginnen te pakken: de versoepelingen gelden enkel voor mensen met de Nieuw-Zeelandse nationaliteit of wie in Nieuw-Zeeland woont. In plaats van veertien dagen moeten zij binnenkort nog slechts zeven dagen in hotelquarantaine voor ze naar huis kunnen. Thuis moeten ze dan wel nog drie dagen in isolatie blijven.

28 oktober