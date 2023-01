Na Duitsland zegt nu ook President Biden levering van 31 zware Abrams-tanks aan Oekraïne toe: “Meest capabele tanks ter wereld”

De Verenigde Staten zullen 31 Abrams-tanks naar Oekraïne sturen voor de strijd tegen Rusland. De Amerikaanse president Joe Biden deed die toezegging in een toespraak. De eerste Duitse Leopard-tanks kunnen binnen drie maanden aankomen in Oekraïne. Ook Spanje heeft intussen laten weten dat het bereid is om tanks te leveren. Finland zegt de Westerse inspanningen te steunen, maar het is nog niet duidelijk of het buurland van Rusland ook effectief tanks zal leveren.

De Amerikaanse president Joe Biden zei tijdens een persconferentie over de Amerikaanse steun aan Oekraïne dat de VS samen met haar bondgenoten er alles zal aan blijven doen om Oekraïne te steunen. “De Abrams tanks zijn de meest capabele tanks ter wereld. Ze zijn ook uiterst complex om te bedienen en te onderhouden, dus geven we Oekraïne ook de onderdelen en uitrusting die nodig zijn om deze tanks effectief te onderhouden op het slagveld. We beginnen de Oekraïense troepen zo snel mogelijk te trainen op het gebied van onderhoud en logistiek”, aldus Biden.

Eerder vandaag had Biden een telefonisch overleg met de Franse president Macron, de Duitse bondskanselier Scholz, de Italiaanse premier Meloni en de Britse premier Sunak. “Ik heb hen gesproken in het kader van onze nauwe coördinatie voor de steun aan Oekraïne”, zei Biden. Hij benadrukte ook dat de Amerikaanse levering van de tanks geen bedreiging richting Rusland is. “Het gaat erom Oekraïne te helpen bij het verdedigen van hun territorium”, klonk het.

“Geen reden tot vreugde”

Ook de Duitse minister van Defensie kondigde aan dat nu snel werk gemaakt zal worden van training en het opzetten van bevoorradingsroutes. Pistorius zei dat de beslissing "historisch" is, want die is genomen op een gecoördineerde wijze tegen de achtergrond van een "erg explosieve situatie in Oekraïne".

"Dit is geen reden tot vreugde", zei Pistorius. Hij zei een groot begrip te hebben voor mensen die bezorgd zijn. "Wat duidelijk is, is dat we geen betrokken partij zullen worden. Dat zullen we garanderen."

In het parlement verdedigde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz woensdagmiddag nog de beslissing om de tanks te leveren. Ook hij benadrukte dat Berlijn er alles aan zal doen om te vermijden dat het komt tot een confrontatie tussen de NAVO en Rusland.

Kijk: Dit is de Leopard 2-tank, de populairste tank in Europese legers.

De bondskanselier ontkende ook dat Duitsland niet genoeg heeft gedaan om Oekraïne militaire steun te leveren. Volgens hem is Duitsland op de Verenigde Staten na de grootste wapenleverancier van Oekraïne.

Bedoeling is om samen met andere partnerlanden twee tankbataljons met Leopard 2's voor Oekraïne samen te stellen. Daarvoor zal Duitsland in een eerste fase een compagnie met 14 tanks van het type Leopard 2-A6 ter

Geen directe deelname NAVO-militairen

Bondskanselier Scholz benadrukte dat Duitsland in dit conflict altijd een rode lijn heeft getrokken en daarom beslist geen gevechtsvliegtuigen gaat leveren en zeker geen troepen gaat sturen. Dat is niet alleen zijn houding, maar volgens Scholz ook die van de Amerikaanse president Joe Biden. Scholz verwees naar eerdere discussies over het afdwingen van een vliegverbod in het Oekraïense luchtruim. Washington wil daar niet aan meedoen omdat het tot een directe confrontatie met de Russen zou leiden.

Er komt ook geen directe deelname van NAVO-militairen in Oekraïne. Dat is volgens Scholz “nu niet het geval en dat zal ook in de toekomst niet het geval zijn”. Rusland beschuldigt westerse landen ervan praktisch wel direct deel te nemen aan de strijd in Oekraïne, zoals met het verstrekken van militair belangrijke informatie, met de bewapening en financiering van Oekraïne en de training van Oekraïense militairen.

“Oprecht erkentelijk”

In een gesprek met de Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky gezegd dat hij “oprecht erkentelijk” is voor het groene licht dat Berlijn gaf voor de levering van Leopard-tanks aan Kiev. “We zijn de kanselier en al onze vrienden in Duitsland oprecht dankbaar”, schreef de jarige Zelensky op Twitter. Hij preciseerde dat hij over de telefoon met Scholz sprak.

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, verwelkomt de beslissing van Duitsland om gevechtstanks van het type Leopard 2 aan Oekraïne te leveren. “Op een kritiek moment in de Russische oorlog, kunnen deze Oekraïne helpen zichzelf te verdedigen, winnen en zegevieren als een onafhankelijke natie”, aldus Stoltenberg op Twitter.

Spaanse tanks

Inmiddels heeft ook Spanje zich bereid verklaard om Oekraïne te voorzien van Leopard-tanks. “Spanje is bereid om alles wat noodzakelijk is te bespreken binnen het kader van coördinatie met de bondgenoten”, aldus de Spaanse defensieminister Margarita Robles. De minister zei dat Leopard-gevechtstanks kunnen geleverd worden. Ook kan Spanje helpen met de training van Oekraïners en met het onderhoud van de tanks. Ze zei niet hoeveel tanks Spanje zou kunnen leveren.

Spanje beschikt over 108 Leopard 2A4- en 239 Leopard 2E-tanks. Dat laatste type is gebaseerd op de 2A6, maar is overwegend in Spanje geproduceerd naar Spaanse vereisten.

Finland

Finland sluit zich ook aan bij de westerse inspanningen om Oekraïne Leopard-tanks te bezorgen, zo maakte de regering vandaag bekend. “Finland zal bij deze samenwerking betrokken zijn en de vormen van deze samenwerking worden bepaald”, verklaarde minister van Defensie Mikko Savola aan de pers in Helsinki. Hij waarschuwde wel dat de Finse bijdrage aan het initiatief eerder beperkt zou blijven “gezien de erg gespannen veiligheidssituatie in Europa”. “We zijn nog geen lid van de NAVO en we mogen onze eigen verdediging onder geen beding verzwakken”, merkte Savola op.

Hij voegde eraan toe dat zijn ministerie samen met het leger de details uitwerkt en dat de uiteindelijke beslissing zal worden genomen door de Finse regering. Het is momenteel niet duidelijk of Finland daadwerkelijk Leopard-tanks naar Oekraïne zal sturen. Zo benadrukte Savola dat het westerse initiatief ook betrekking heeft op “onderhoud, onderhoudsvaardigheden en opleiding”. “Dat zijn ook vormen van deelname die Finland overweegt”, klonk het.

