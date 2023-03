Na dodelijke treinramp: Griekenland wil meer EU-geld om spoorproblemen aan te pakken

Politie botst in Mexicaanse gevangenis op getatoeëer­de ‘narcokat’ van beruchte drugsbaas

Je komt nogal wat tegen bij grote sweeping-acties in gevangenissen. En al helemaal in een beruchte Mexicaanse staatsgevangenis als Cereso 3 in Ciudad Juárez. Daar werd onlangs onder meer een mechanische stier, een berg muziekinstallaties en een geheime tunnel ontdekt langs waar al dat leuks de gevangenis in werd gesmokkeld. Maar waar de autoriteiten nog het meest van opkeken, was de vondst van een donkere, getatoeëerde naaktkat die blijkbaar toebehoorde aan een gevaarlijke Mexicaanse drugsbaas, meldt ‘The Washington Post’. De mysterieuze ‘narcokat’ heeft op haar lijfje dezelfde tatoeages waar alle leden van de clan Los Mexicles mee pronken.