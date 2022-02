Na dodelijk champagnefeest in Duits restaurant speurt politie naar mysterieuze drugssmokkelaar(s)

De dood van een 52-jarige man na het drinken van champagne in een restaurant in Zuid-Duitsland, roept vele vragen op. In de fles werd een aanzienlijke concentratie ecstasy aangetroffen. Het gerecht sluit een gerichte aanval uit. Speurders gaan ervan uit dat een drugsdealer een fout heeft gemaakt.

Wat een leuk samenzijn had moeten worden, is voor enkele vrienden zaterdagavond uitgedraaid op een drama in restaurant ‘La Vita’’ in Weiden in der Oberpfalz.

Zeker acht mensen tussen de 33 en 52 jaar oud deelden een fles champagne van drie liter - die naar verluidt nog in de originele verpakking zat toen ze aan tafel werd geopend.

Epileptische aanvallen

Maar de feestelijke drank werd de 52-jarige projectmanager Harald Georg Z. fataal. Hij had klaarblijkelijk de grootste slok genomen. Vier andere mannen en drie vrouwen lagen op de grond toen de hulpdiensten arriveerden. Ze vertoonden vergiftigingsverschijnselen en sommigen kregen epileptische aanvallen. Een vrouw moest beademend worden, haar toestand is kritiek. Er liggen nog steeds vijf mensen in het ziekenhuis.

Uit toxicologische bevindingen blijkt dat de drug ecstasy in een “aanzienlijke concentratie” in de champagnefles werd aangetroffen. Zelfs een kleine hoeveelheid is al schadelijk. Het parket doet onderzoek naar dood door schuld. Een gerichte aanval wordt uitgesloten.

Een deel van de gewonden kon inmiddels als getuige worden gehoord. De gasten proefden naar eigen zeggen meteen dat er iets mis was met de champagne. Ze beschreven de smaak als “walgelijk”. De restaurantbezoekers en de uitbater van het restaurant komen alvast niet in het vizier van het parket als mogelijke dader(s).

“Tragisch ongeval”

Volgens ‘Bild’ is de recherche op zoek naar de drugssmokkelaars die de drieliterfles Möet et Chandon met 100 gram ecstasy hebben gevuld. Het parket gaat ervan uit dat de dealer of dealers een fout hebben gemaakt bij de levering van de fles. De champagnefles was volgens de onderzoekers nooit bedoeld voor het restaurant in Weiden. De dood van de 52-jarige man zou dan ook een “tragisch ongeval” zijn geweest.

Het zou niet de eerste keer zijn dat ecstasy in champagneflessen wordt gesmokkeld. In 2014 stopten Franse douanebeambten een voertuig met Oostenrijks kenteken en vonden twee champagneflessen, waarvan de inhoud na analyse de drug MDMA bleek te bevatten. In 2019 onderschepte de Australische grenspolitie een fles bubbels met vloeibare ecstasy, die vanuit Europa was verscheept.

Huiszoekingen

In het restaurant ‘La Vita’ hebben al huiszoekingen plaatsgevonden en ook het zusterrestaurant, dat er direct tegenover ligt, is doorzocht met speurhonden. Zaterdagavond haalde de barman de champagnefles in de originele verpakking namelijk op bij de bar aan de overkant van de straat.

De focus van de onderzoekers ligt op de herkomst van de champagnefles. “Het distributiekanaal wordt zorgvuldig onderzocht”, zegt officier van justitie Gerd Schäfer. Er wordt gecontroleerd of, en waar, en door wie de fles is gemanipuleerd.

Het zou perfect mogelijk zijn om een ​​fles te openen, de drugs erin te gieten en de fles opnieuw te sluiten op een manier die niet zou worden opgemerkt. Volgens Schäfer is er nog geen contact opgenomen met de fabrikant. Het restaurant blijft voorlopig gesloten.

Burgemeester, Jens Meyer (SPD), had het maandag over een “erg trieste dag”. Hij is diep getroffen door wat er gebeurd is. Hij betuigde zijn medeleven aan de nabestaanden van de gestorven man en wenste de gewonden een spoedig en volledig herstel.

