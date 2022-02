Na dode in Duitsland en nu ook zieken in Nederland, waarschuwt Nederlandse voedselwaakhond voor mogelijke xtc in bepaalde champagneflessen

IN BEELD. Deze beelden gaan wereld rond: hartver­scheu­ren­de video toont vader die afscheid neemt van dochtertje

Op hartverscheurende videobeelden is te zien hoe een man zijn dochtertje op de bus zet, niet wetende of hij zijn kind ooit nog zal zien. Onder meer in de stad Charkov (of Kharkiv) en de nabijgelegen gemeente Chuhuiv zijn er bomaanslagen geweest. Er is sprake van tientallen dodelijke slachtoffers en talloze gewonden.

8:41