Na de vulkaanuitbarsting op La Palma: huizen bedekt onder miljoenen kubieke meters as

Turkse minister verwacht dat inflatie stijgt naar 40 procent

De Turkse minister van Financiën Nureddin Nebati denkt dat de inflatie of geldontwaarding in het land de komende maanden piekt op zo’n 40 procent. Dat heeft hij gezegd op een bijeenkomst met economen en analisten in Istanbul. Mede door renteverlagingen steeg de inflatie in Turkije al tot ruim 36 procent en dat is het hoogste niveau sinds 2002.

23 januari