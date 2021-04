Na de stilte van 2020 wordt het mogelijk weer druk op Mount Everest

Vorige lente was het stil op de hoogste berg van de wereld: toen sloot de Nepalese regering de Mount Everest wegens de coronapandemie. In het voorjaar van 2019 ging nog een foto de wereld rond: er stond een de file in de dodenzone van de Mount Everest, waar het menselijk lichaam afbreekt en zichzelf niet meer kan herstellen. Er kwamen toen 11 mensen om het leven. Dat leverde de Nepalese regering kritiek op: ze zou te veel mensen naar boven laten, die niet geschikt zouden zijn voor het avontuur. Dat jaar werden 381 vergunningen uitgereikt, 280 bergbeklimmers bereikten de top.

DPA sprak met de Amerikaanse alpinist en blogger Alan Arnette, die allerminst onder de indruk is van de regelgeving. Het voorleggen van een medisch attest is al langer een vereiste. De fotoregel noemt hij censuur en niet uitvoerbaar. Als de beklimmer van de Mount Everest een certificaat wil bemachtigen, moet hij een foto van zichzelf op de bergtop kunnen voorleggen, en op de top ben je zelden alleen, aldus Arnette. Hij meent dat het probleem is dat de regels niet precies opgevolgd worden. Of er dit jaar opnieuw file zal zijn in de dodenzone van de Mount Everest, hangt volgens Arnette af van de aanwezigheid van onervaren deelnemers. Ook het weer is doorslaggevend. Als het weer lijkt op dat van de lente van 2018, zal er volgens Arnette geen file zijn: de windsnelheden bleven toen 11 dagen achter elkaar onder 50 kilometer per uur. In 2019 was dat slechts 3 dagen het geval.