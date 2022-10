Na de soep en de puree, de taart: beelden tonen hoe activisten wassen beeld van koning Charles in Madame Tussauds besmeuren

Op de beelden is te hoe een man en een vrouw, getooid in een shirt met daarop de tekst ‘Just Stop Oil’, een taart in het gezicht van de koning, een fervente ecologist, smijten. De groep wil dat de Britse regering alle nieuwe olie- en gasvergunningen stopzet. De politie in de hoofdstad laat weten dat in totaal vier mensen gearresteerd werden in verband met het taartincident.