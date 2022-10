Na de schokkende beelden: begeleiders kinderdagverblijf aangeklaagd nadat ze peuters schrik aanjagen met Halloweenmasker

CeeCee heeft zich nog uitgebreid verontschuldigd in een video van 19 minuten op Facebook, maar haar job als kinderverzorgster in het kinderdagverblijf Lil’ Blessing in Hamilton in de staat Mississippi is ze kwijt. “Het was niet mijn bedoeling om iemand kwaad te doen, het was niet slecht bedoeld”, zei CeeCee in de video. “Ik ging niet naar binnen met de intentie om de kinderen te traumatiseren. Ze reageerden zoals ik had verwacht. Ze wisten dat ik het was en reageerden zo omdat het kinderen zijn, meer niet.” Ze vindt zichzelf “geen kindermishandelaar.”