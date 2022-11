Na de feestbeelden die wereld rondgingen: Finse premier heeft haar plichten niet verzuimd, stelt kanselier van justitie

Een onderzoek pleit de Finse premier Sanna Marin vrijdag vrij van vermeend wangedrag. Het onderzoek werd ingesteld nadat in augustus een video van het feestende regeringshoofd uitlekte en wereldwijd voor veel ophef zorgde. Sanna Marin heeft op feestjes in de zomer de plichten van haar ambt evenwel niet verzaakt, concludeert de kanselier van justitie, die bevoegd is voor klachten tegen de regering.

De 36-jarige sociaaldemocratische regeringsleidster was in augustus voorpaginanieuws met videobeelden van een privéfeest waarop ze aan het dansen en zingen is met vrienden. Een van de video’s wakkerde geruchten aan dat er mogelijk drugs in het spel waren. De premier wees alle beschuldigingen van de hand en onderwierp zich aan een drugstest. Die was negatief.

KIJK. de beelden die voor ophef in Finland en ver daarbuiten zorgden:

Klachten

Na de verspreiding van de video’s van feestjes met Marin in haar vrije tijd ontving de Finse kanselier van Justitie Tuomas Pöysti verscheidene klachten over de premier, met vermoedens dat zij onder meer door haar alcoholverbruik “ongeschikt” was om haar ambt uit te oefenen.



Het onafhankelijk bureau dat toezicht houdt op de wettigheid van overheidsactiviteiten concludeert echter dat de politica haar taken als premier niet heeft verwaarloosd.

Volledig scherm Sanna Marin tijdens een persmoment na het lekken van de feestvideo's afgelopen zomer. © AFP

Plichten niet verzuimd

“Er is geen grond om aan te nemen dat Sanna Marin haar plichten niet is nagekomen of tegen de wet heeft gehandeld”, schrijft de kanselier van justitie in het onderzoek. Marin heeft volgens het onderzoek “geen concrete plicht verzaakt noch het vervullen van zo'n plicht op de helling gezet”.

De beoordeling of haar vrijetijdsgedrag moreel laakbaar is, is volgens kanselier Pöysti een zaak van het parlement. Hij wees er bovendien op dat “politieke verantwoording ook periodiek wordt gewogen bij democratische verkiezingen”.

Volledig scherm De premier van Finland, Sanna Marin (L) eerder deze week in het parlement in Helsinki. © ANP / EPA

Steun

Critici vonden haar feestgedrag dan wel ongepast voor een regeringsleider, maar er waren ook heel veel Finnen die haar steunden. Haar aanhangers vinden haar net de coolste regeringsleider ter wereld. En vrouwen van over de hele wereld spraken hun steun aan Marin uit. Met het opschrift ‘Solidariteit met Sanna’ deelden onder andere Finse, Deense, Amerikaanse en ook politici bij ons hun eigen feestvideo’s online.

Emotioneel

De Finse premier zelf verdedigde zich ten tijde van het schandaal onder meer tijdens een emotionele speech. “Ik ben een mens”, zei ze. “En ook ik mis soms vreugde, licht en plezier in deze donkere tijden. (...) Maar ik heb nog nooit een werkdag gemist. Ik heb geen enkele werkopdracht gemist en ik zal dat ook nooit doen.”

KIJK. Emotionele Finse premier Sanna Marin: “Ik mis plezier”:

Bekijk ook: Nieuwe video opgedoken van dansende Finse premier

Bekijk ook: Vrouwen betuigen steun aan Sanna Marin na feestvideo’s