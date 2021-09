Na de choquerende uitspraken van terrorist Abdeslam, zo reageren de slachtoffers: "Zwijgen zou nog erger zijn”

De slachtoffers van de aanslagen in Parijs reageren verdeeld op de uitspraken van hoofdbeschuldigde Salah Abdeslam woensdag in de rechtszaal. “We hebben Frankrijk aangevallen, de burgers geviseerd, maar het was niets persoonlijks”, sprak het enige overlevende lid van het terreurcommando dat 130 mensen doodde en honderden mensen verwondde. Er heerst grote woede onder de overlevenden na de speech van de terrorist, maar sommigen zijn ook blij dat hij na jaren vol stilte nu toch spreekt. “Zwijgen zou erger zijn”, klinkt het.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De voorzitter van het hof van assisen gaf woensdag het woord aan elk van de 14 aanwezige verdachten in het proces rond de aanslagen van 13 november 2015, om een “beknopte, spontane verklaring” af te leggen over de feiten waarvan zij worden beschuldigd. Salah Abdeslam nam als laatste het woord.

‘Niets persoonlijks’

Abdeslam maakte van zijn spreektijd gebruik om rustig en koudweg het bloedbad in Parijs te rechtvaardigen. Er was geen spijt, geen empathie. “We hebben Frankrijk, de bevolking, de Franse burgers aangevallen, maar we hadden niets persoonlijks tegen deze mensen”, zei hij onder meer. “Het is niet de bedoeling om het mes in de wonde te draaien, ik wil gewoon eerlijk zijn. De aanslagen waren een antwoord op de Franse bombardementen op IS. Hollande (François Hollande, toenmalig president van Frankrijk, red.) wist welke risico’s hij nam door de Islamitische Staat in Syrië aan te vallen.”

Ook zei hij: “De zogezegde jihadisten en terroristen die hier aanwezig zijn, zijn in feite authentieke moslims”.

Volledig scherm Beschuldigden Mohamed Amri, Mohamed Abrini en Salah Abdeslam. © AFP

Woede

De uitspraken kwamen hard aan in de rechtbank. Op de banken van de burgerlijke partijen begonnen sommigen te huilen, anderen zochten steun bij elkaar. Tijdens een korte schorsing van de zitting reageerde Sophie Parra (37), een overlevende van concertzaal Bataclan, woedend aan aanwezige journalisten. “In plaats van te zeggen dat het hem speet, rechtvaardigde hij wat hij heeft gedaan. Hij maakt er een show van omdat hij weet dat alles wat hij zegt doorverteld wordt. Ik wacht om hem te kunnen antwoorden, om hem te vertellen hoe mijn 13 november was, om mensen te zien sterven op mij.”

“Als hij zegt dat het niets persoonlijk is, wil ik een beetje lachen. Want ik heb toch wel mooi twee kogels geïncasseerd”, voegde Parra later toe aan Quotidien. “Het was heel hard, ik begon instant te huilen. Hoe meer hij zei, hoe bozer ik werd. Het was niet tegen ons, maar tegen Frankrijk... Het zijn wel wij die daar waren en gewond raakten en gedood werden. Het was tegen ons.”

Quote Het was een haatdragen­de toespraak, die wel de verdienste van de duidelijk­heid had. Georges Salines, die zijn dochter Lola verloor in de Bataclan

David Fritz-Goeppinger, een andere overlevende van de Bataclan, getuigde kort bij de Franse zender BFMTV. “Wij zijn heel persoonlijk geraakt. We krijgen nu te horen: ‘hey, het is jullie fout niet, maar jullie waren daar’. Dat is ongelofelijk gemakkelijk, extreem gewelddadig en absoluut mensonwaardig. Het is een gebrek aan respect voor de ervaringen van alle slachtoffers en een soort van bagatellisering van geweld en de daad van terrorisme.”

Dubbel gevoel

Georges Salines, die zijn dochter Lola verloor in de Bataclan, had een dubbel gevoel na de speech van Abdeslam. “Het was een haatdragende toespraak, die wel de verdienste van de duidelijkheid had”, zo verklaarde hij op zijn beurt bij BFMTV. “Van elk element kwamen mijn haren overeind staan. Het is ook absoluut afschuwelijk voor de overgrote meerderheid van de moslims om naar hen te verwijzen.”

Maar mijnheer Salines, net zoals zoveel slachtoffers in het proces ook op zoek naar iets van antwoorden, of hij die nu graag hoort of niet, was wel blij dat de rechtbank de beschuldigden had laten spreken. “Het was opportuun en intelligent om hen op dat moment in het proces het woord te geven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Praten beter dan zwijgen

“Het is voor ons vooral belangrijk dat hij praat”, klinkt het bij Gérard Chemla, advocaat van 13 slachtoffers. “Het was een klassiek discours van terroristen dat hij uitdroeg”, aldus Chemla aan BFMTV. “Maar ik en veel van mijn cliënten verkiezen dat boven het ontbreken van een ondervraging of absolute stilte langs zijn kant. Wij kunnen nu terugkomen met de logica van de verdediging.”

“Zijn verhaal klopt helemaal niet”, vervolgt de advocaat. “Ze hebben niet gewoon ‘Frankrijk’ geviseerd, ze hebben mensen geviseerd die in hun ogen plezier maakten op een ‘satanisch’ rockconcert en alcohol dronken op terrassen van cafés. In de woorden die zo vaak gebruikt worden door terroristen zelf hebben ze zogenaamde ‘ongelovigen’ geviseerd, mensen die geen menselijke waarde hebben en die mogen ‘geëlimineerd’ worden.”

“Het is belangrijk dat Abdeslam heeft gesproken, omdat we nu kunnen antwoorden op hem”, aldus Chemla. “Als mensen praten, kunnen we hen confronteren met die uitspraken, hen tegenvragen stellen en ook repliceren: het gaat hier om een gruwelijke misdaad, een massamoord.”

Volledig scherm Rechter Jean-Louis Peries in de rechtszaal. © AFP