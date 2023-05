Na de chaotische uitzending: CNN factcheckt Trumps tirade

De passage van Donald Trump in een ‘town hall’ van CNN is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Tijdens de vraag- en antwoordsessie kreeg de journaliste er amper een speld tussen. Trump domineerde het gesprek in zijn klassieke stijl met beledigingen, ontkenningen en ontwijkende antwoorden. Maar wat klopte er precies van wat hij uitkraamde? CNN deed een factcheck van enkele opvallende beweringen.

De verkiezingen van 2020 werden vervalst

Hier hoeven we nog maar weinig woorden aan vuil te maken. Trump verloor van Joe Biden, die 306 kiesmannen achter zich kreeg, in vergelijking met 232 voor Trump. Meerdere onderzoeken, zelfs door Trumps eigen campagneteam en regering, konden geen bewijzen van grootschalige kiesfraude vinden.

De bestorming van het Capitool op 6 januari 2021

Volgens Trump is toenmalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, de Democrate Nancy Pelosi, verantwoordelijk voor het geweld op die bewuste dag, aangezien zij verantwoordelijk is voor de beveiliging van het Congres. Dat klopt echter niet. De Capitol Police Board, die toezicht houdt op de Capitoolpolitie en aanvragen voor versterking van de Nationale Garde goedkeurt, is verantwoordelijk voor de beveiliging van het Amerikaans Congres.

Trump beweerde dat “een aantal” van de betogers op 6 januari “waarschijnlijk te ver gingen”. In werkelijkheid werden honderden relschoppers aangeklaagd voor hun betrokkenheid bij het geweld op die bewuste dag. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie worden 346 mensen aangeklaagd voor het aanvallen, verhinderen van of weerstand bieden aan politieagenten of andere medewerkers van de Capitool. Meer dan honderd van hen worden bovendien aangeklaagd voor het gebruik van wapens of het verwonden van een agent. Daarnaast probeert de FBI nog meer dan 220 betrokkenen te identificeren.

Voor een grote groep Trump-aanhangers het Capitool bestormde, werd de menigte opgeruid door Donald Trump, die de Democratische verkiezingsoverwinning “explosies van bullshit” noemde.

Seksueel misbruik van schrijfster E. Jean Carroll

Tijdens de ‘town hall’ beweerde Trump dat de jury oordeelde dat hij schrijfster E. Jean Carroll niet verkracht heeft en hij voegde eraan toe dat hij “ook niks anders gedaan heeft”. Carroll beschuldigde Trump ervan haar te hebben verkracht in een warenhuis in de jaren 90 en van smaad toen hij dat ontkende.

De jury oordeelde dinsdag dat de verkrachting niet bewezen was, maar wel het seksueel misbruik en de smaad. Seksueel misbruik werd door de jury geïnterpreteerd als het onderwerpen van een persoon aan seksueel contact zonder hun instemming.

Abortus

Trump beweerde dat de Democraten en Hillary Clinton voorstander zijn van abortus in het derde trimester van de zwangerschap en zei dat ze “de baby zullen doden in de negende maand zwangerschap”.

Dit is misleidend. Veel Democraten, onder wie ook Clinton, zijn van mening dat een abortus moet mogelijk zijn gedurende de volledige zwangerschap indien de gezondheid van de moeder in gevaar is. Abortussen die zo laat in de zwangerschap plaatsvinden zijn echter bijzonder zeldzaam. Minder dan één procent van de abortussen in de VS gebeurt in de 21ste week of later, blijkt uit cijfers van de US Centers for Disease Control. De overgrote meerderheid (93%) gebeurt voor of in de dertiende week.

Poging tot beïnvloeding verkiezingsuitslag in Georgia

Gevraagd naar een telefoongesprek van 2 januari 2021 waarin Trump Brad Raffensperger, de Republikeinse staatssecretaris van Georgia, vroeg om de verkiezingsuitslag in de staat te beïnvloeden, antwoordde hij “ik heb hen helemaal niet gevraagd om iets te vinden”.

Dat klopt echter niet. In audio-opnames die verscheidene Amerikaanse nieuwsorganisaties in handen kregen, vraagt Trump Raffensperger herhaaldelijk om “genoeg stemmen te vinden” om zijn verkiezingsnederlaag in Georgia terug te draaien. “Het enige dat ik wil, is dat je 11.780 stemmen vindt”, zei hij, dat is één stem meer dan de Democraten kregen. “We denken dat als je de handtekeningen nagaat - een echte controle van de handtekeningen in Fulton County - dan zal je minstens een paar honderdduizend vervalste handtekeningen vinden”.

De verkiezingsresultaten in Georgia werden onder Raffensperger echter drie keer bevestigd. Aanwijzingen van grootschalige kiesfraude waren er niet.

Grensmuur

De ex-president beweerde ook dat hij zijn beloofde grensmuur met Mexico volledig had laten bouwen. “Ik heb honderden kilometers muur gebouwd, en ik heb het afgewerkt, en dan zei ik dat we er nog wat meer moeten bouwen”, klonk het.

Dat is echter onwaar. Volgens een officieel rapport dat de Amerikaanse grenswacht twee dagen na Trumps vertrek uit het Witte Huis publiceerde, werd er onder zijn bewind zo'n 731 kilometer muur afgewerkt, maar zo’n 450 kilometer moest nog gebouwd worden. Het rapport stelde dat slechts 84 kilometer nieuwe muur was gebouwd op plaatsen waar er voorheen geen barrières bestonden.