Na coronasucces gaat Moderna op zoek naar vaccin tegen hiv en werkt BioNTech aan vaccin tegen MS

Vaccins op basis van mRNA-technologie zouden in de toekomst kunnen gebruikt worden om kanker of zelfs verslaving te behandelen, weet Lyndy Stuart die werkt voor de ‘Bill and Melinda Gates Foundation’. Maar ook de behandeling van andere infectieziekten lijkt tot de mogelijkheden te behoren.

Een glimp van hoe dat er zou kunnen uitzien, wordt gegeven door Moderna. Het Amerikaanse biotechbedrijf heeft een programma aangekondigd om vaccins te ontwikkelen tegen de seizoensgriep, het Nipah-virus (dat in 70 procent van de gevallen dodelijk is voor de mens) en hiv.

Complex virus

Hoewel een race naar een ​​doeltreffend hiv-vaccin al sinds 1987 wereldwijd gaande is, is tot dusver geen enkel kandidaat-vaccin succesvol geweest. Moderna gaat nu twee kandidaat-vaccins testen in een eerste fase van klinische studies. Een succesvol vaccin zou een baanbrekende ontwikkeling zijn in het elimineren van hiv.

Hoewel het coronavaccin in een recordtijd werd ontwikkeld, zou de aankondiging van Moderna niet de hoop moeten wekken op een even snelle ontwikkeling van een hiv-vaccin. Hiv is een veel complexer virus dan corona, en het zal waarschijnlijk nog jaren duren vooraleer een doeltreffend vaccin beschikbaar is.

Volledig scherm Hoe werkt een mRNA-vaccin? Schematische weergave werking vaccins tegen Covid-19 van Pfizer BioNTech en Moderna © ANP Graphics

Ook BioNTech zit niet stil. Het Duitse biotechbedrijf dat samen met Pfizer een doeltreffend coronavaccin ontwikkelde, heeft nu een medicijn ontwikkeld dat gebaseerd is op de mRNA-technologie en mogelijk in de toekomst mensen met MS zal kunnen helpen. Dat blijkt uit een veelbelovend onderzoek dat gepubliceerd werd in het vakblad Science.

Bij testen op muizen is aangetoond dat de progressie van de ziekte wordt vertraagd en de ernst van de symptomen wordt verminderd. Mogelijk zou ook het immuunsysteem van de patiënten gevrijwaard blijven, alleen de schadelijke cellen worden geneutraliseerd. In een volgende fase zal het middel getest worden op mensen.

