Na China treedt nu ook Indonesië naar voren als bemiddelaar tussen Rusland en Oekraïne

Eerste publieke verschij­ning van Salman Rushdie sinds mesaanval: “Geweld mag ons niet afschrik­ken”

De Brits-Amerikaanse auteur Salman Rushdie is gisteravond voor het eerst weer in het openbaar verschenen sinds een mesaanval hem negen maanden geleden bijna het leven kostte. Rushdie was in New York aanwezig op een gala-evenement van de schrijversorganisatie PEN America.