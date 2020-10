Na chaotisch eerste debat gaan microfoons van Trump en Biden tijdelijk uit als de ander spreekt, Trump noemt dat “gestoord”

Trump haalt slogan van vorige verkiezin­gen weer boven tijdens campagne­bij­een­komst: "Sluit de Bidens op"

17 oktober De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisterenavond lokale tijd tijdens een verkiezingsbijeenkomst opgeroepen om de familie Biden in de gevangenis te gooien. "Sluit de Bidens op”, zei Trump tijdens een bijeenkomst in Macon in de Amerikaanse strijdstaat Georgia waar hij in de peilingen steeds meer druk voelt van de Democraat. Ook zijn slogan van vier jaar geleden, "Sluit Hillary (Clinton, red.) op”, haalde hij opnieuw boven.