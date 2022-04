Na busongeluk in Egypte: getroffen Belgen maakten deel uit van één familie

Samen met haar twee kinderen, drie kleinkinderen en een ander lid van de familie, was de grootmoeder in een toeristenbus op weg naar de tempels van Aboe Simbel toen een pick-uptruck in tegengestelde richting van zijn baan afweek. De camion met brandstoffen reed frontaal in op de bus, die in brand vloog. De grootmoeder kon niet meer vluchten. De kinderen, kleinkinderen en een ander familielid konden zich bevrijden, en hielden breuken en kneuzingen over aan het ongeval.