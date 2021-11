Na Brussel en Wallonië kleurt nu ook Vlaanderen donkerrood op Europese coronakaart

Een week later dan Brussel en Wallonië kleurt nu ook Vlaanderen donkerrood op de nieuwe coronakaart van het Europese Centrum voor Ziektepreventie en -bestrijding (ECDC). De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maakt zich ernstig zorgen over het stijgende aantal coronabesmettingen in Europa.

De vierde coronagolf in ons land begint zich nu ook duidelijk af te tekenen op de Europese coronakaart, die het Europees Centrum voor Ziektebestrijding en -preventie elke donderdag publiceert op basis van het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen.

In België kleurt na Wallonië en Brussel nu ook Vlaanderen donkerrood, de laatste van de vier kleurcodes. Dat wil zeggen dat er op twee weken tijd zeker 500 besmettingen zijn vastgesteld per 100.000 inwoners, of dat de positiviteitsratio boven de 4 procent uitkomt.

Vorige week kleurde Vlaanderen nog gewoon rood, wat duidt op minstens 200 maar wel minder dan 500 vastgestelde coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Wallonië en Brussel kregen toen al het donkerrode label.

Frankrijk en Portugal zijn net als vorige week volledig oranje gekleurd. Voor Spanje, dat vorige week één rode regio telde in het Baskenland en voor de rest nog veel groene en oranje gebieden telde, zijn er deze week geen data beschikbaar (grijs op de kaart).

Italië kleurt grotendeels oranje. In het noorden van het land zijn nog een paar groene regio’s. In het zuiden blijft steeds minder groen over, onder meer Puglia kleurt nu ook oranje.

Nederland en Duitsland waren vorige week al helemaal rood, maar vooral in Nederland en in mindere maten in Duitsland duiken nu ook donkerrode regio’s op. Ook Oostenrijk is helemaal donkerrood. Denemarken kleurt deels rood en deels oranje.

Ook in Noord-Europa gaat het de slechte kant op. Zweden, vorige week volledig oranje, is bijna helemaal rood. Noorwegen heeft in het zuiden nog een oranje regio, de rest van het land is rood.

In het oosten van Europa is de toestand het meest dramatisch. De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen blijven donkerrood, net als Roemenië, Slovenië, Kroatië en Bulgarije. In Polen en Tsjechië zijn er nog rode gebieden, maar duikt ook al donkerrood op.

Griekenland kleurt donkerrood aan de grens met Bulgarije en is voor de rest rood. Alleen enkele Griekse eilanden zijn nog oranje.

