Na bestorming van residenties: parlement Sri Lanka aanvaardt ontslag van president Rajapaksa

Deel van achtbaan ontspoord in Deens attractie­park: 14-jarig meisje sterft

In het Deense attractiepark Tivoli is het achterste deel van een achtbaan ontspoord. Een veertienjarig meisje uit Kopenhagen is daarbij omgekomen. Een jongen (13) en nog een ander slachtoffer raakten gewond.

14 juli