Na arrestatie van reservist die lekte, is de vraag: hoeveel Amerikanen kunnen bij geheime stukken?

Jack Teixeira, die op een luchtmachtbasis werkzaam was als ‘specialist informatietechnologie’, verschijnt vandaag al voor een federale rechtbank in Boston. De FBI arresteerde hem gisteren in zijn huis in North Dighton, Massachusetts, ongeveer 120 kilometer van de Otis Air National Guard Base, waar hij werkte. Teixeira werd overigens pas opgepakt nadat Amerikaanse journalisten ongeveer alles over hem hadden onthuld in het onderzoek naar de spraakmakende lekken van stapels geheime documenten.

Daags nadat ‘The Washington Post’ en ‘The New York Times’ duidelijk hadden gemaakt hoe geheime stukken over onder meer de oorlog in Oekraïne op sociale media belandden, werd ‘OG’, zoals Texeira zich online noemde, opgepakt.

Volledig scherm De Amerikaanse reservist Jack Teixeira lekte onder meer geheime stukken van het Pentagon. © AFP

De Amerikaanse media vergelijken het schandaal met de fameuze Snowden-files uit 2013, toen Edward Snowden, een medewerker van de National Security Agency (NSA), tal van geheime stukken wereldkundig maakte. En dat had gevolgen: Angela Merkel leerde onder meer dat ze werd afgeluisterd door de Amerikanen, zoals die meerdere westerse bondgenoten bleken te bespioneren.

Verbijsterend

Los van wat Teixeira's documenten onthullen, blijft het verbijsterend hoeveel mensen in de vele Amerikaanse diensten kennelijk toegang hebben tot dit soort geheime stukken. Waarom zou een groentje als Jack Teixeira moeten kunnen zien hoe bijvoorbeeld de luchtverdediging van Oekraïne is georganiseerd? Best een risicootje.



Nog een dingetje waar de Amerikaanse geheime diensten nu mee geconfronteerd worden: hoe kon Teixeira geheim materiaal van een beveiligde site verwijderen, zonder argwaan te wekken? En dan ging het hier nog om een best oprechte jongeman uit een gelovige patriottische familie. Niet om, zeg maar, een doorgewinterde Russische spion.

‘Top secret’

“Heel veel mensen kunnen dat soort stukken lezen”, meldt ‘The New York Times’: van leden van de Nationale Garde op militaire bases in Massachusetts en generaals op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel tot Amerikaanse bureaucraten over de hele wereld. Het zogenaamde ‘top secret’ toestemmingsniveau blijkt in de praktijk dus voor opmerkelijk veel ogen toegankelijk. “Hiermee kunnen ze beveiligde Pentagon- en andere inlichtingensites, dagelijkse inlichtingenbriefings, situatiekaarten en gedetailleerde analyses van de toestand van de wereld bekijken, alles gezien door de ogen van de Amerikaanse inlichtingendiensten.”

Tot de Amerikaanse militairen met de ‘topgeheim-machtiging’ behoren bijna alle van de meer dan 600 Amerikaanse generaals, maar ook hun militaire assistenten, veel kolonels die in het Pentagon werken, kapiteins van marineschepen, een breed scala aan jonge officieren en zelfs, in het geval van ‘Airman Teixeira’, reservisten in opleiding. Ambtenaren van het Pentagon, het Amerikaanse ministerie van Defensie, schatten dat het aantal mensen met dergelijke toegang tot vertrouwelijke stukken in de tienduizenden loopt, aldus de krant. Zelfs analisten bij niet-militaire denktanks zouden een zekere mate van ‘veiligheidsmachtiging’ hebben.

Gevolgen

“De vraag is of de term ‘topgeheim’ eigenlijk wel geheim is, en of nationale veiligheidsdiensten hun gevoelige materiaal te ver hebben laten afdrijven”, schrijft ‘The New York Times’. De arrestatie van Teixeira zal voor hemzelf zeker gevolgen hebben. Waarschijnlijk krijgt de iets te enthousiaste gamer een zware veroordeling, ook als een waarschuwing voor wat hen te wachten staat die geheime informatie slecht behandelen.

Volledig scherm FBI-agenten voor de deur van het huis van Jack Teixeira. © AP

De 21-jarige Teixeira werd gearresteerd op grond van de Spionagewet en riskeert maximaal 10 jaar per aanklacht. Het kan hem dus vele decennia achter de tralies doen verdwijnen. Een Amerikaanse marineman, Jonathan Toebbe, die probeerde (maar er niet in slaagde om) geheimen aan het buitenland te verkopen die op een lager vertrouwelijk niveau waren geclassificeerd, kreeg vorig jaar 19 jaar celstraf.

Sommige militaire functionarissen verdedigden de praktijk om veiligheidsmachtigingen te verlenen aan militairen, ongeacht hun leeftijd. “Als iemand oud genoeg is om voor zijn land te sterven, zijn ze ook oud genoeg om de geheimen ervan toevertrouwd te worden”, zo luidt dat argument.

Maatregelen

Er werden destijds maatregelen genomen na het lekken door Edward Snowden, maar die zijn kennelijk niet genoeg nageleefd. Om inbreuken op de inlichtingendiensten na de Snowden-zaak te beperken werd het medewerkers van de diensten wel bemoeilijkt geheim materiaal digitaal te kopiëren. In het geval van OG lijken documenten te zijn uitgeprint en verwijderd uit geheime dossiers.

Volledig scherm Klokkenluider Edward Snowden, archiefbeeld. © AFP

Een paar uur nadat Teixeira was gearresteerd, stuurde Kathleen Hicks, de plaatsvervangend minister van Defensie, een memorandum waarin de regels voor het omgaan met geheim materiaal werden herhaald. “Personeel met toegang tot geheime informatie is betrouwbare beheerder van die informatie en de verantwoordelijkheid om geheime informatie te beschermen is een levenslang vereiste voor ieder individu aan wie een veiligheidsmachtiging is verleend.”

President Joe Biden houdt vol dat het lek pijnlijk is, maar dat de gevolgen niet moeten worden overdreven.