Na alle inspanningen om volledig digitaal te werken, schakelt Zweden terug over naar schoolboeken

Het lijkt wel een stap terug: Zweden vervangt alle tablets weer in schoolboeken. Sinds het wijdverspreide gebruik van computers en tablets, blijft het leesniveau van kinderen maar dalen. Daardoor kiest Zweden nu opnieuw voor de klassieke schoolboeken en dit was gisteren al meteen merkbaar tijdens de start van het nieuwe schooljaar.

In Zweden hebben tablets al meer dan tien jaar hoogtij gevierd op scholen. De tablets werden voor alles gebruikt: oefeningen maken, lessen volgen, onderzoek doen of bij het afnemen van toetsen. Voortaan zullen de potloden weer onder de tafels rollen aangezien Zweden nu opnieuw overschakelt naar klassieke schoolboeken.

De volledig digitale generatie is een feit, maar daar gaan nu ook twijfels mee gepaard. “We zien een leescrisis”, waarschuwt de Zweedse minister van Onderwijs Lotta Edholm. Volgens de Internationale Pirls-ranglijst (Progress in international reading literacy) is het percentage tienjarigen met leesproblemen in vijf jaar tijd gestegen van 12 naar 19 procent.

Hoewel dit een sterke stijging is, moet het genuanceerd worden. Zweden blijft een van de best presterende landen en staat op de 3de plaats in de Europese Unie voor begrijpend lezen. Maar de Zweedse minister van Onderwijs neemt deze daling zeer ernstig. “Zweden is te ver gegaan”, aldus de minister.

Gisteren ging het nieuwe schooljaar in Zweden van start met deze keer opnieuw potloden en papier. Ook de centrumrechtse regering maakt dit jaar 58 miljoen euro vrij om schoolboeken te kopen. Volgend jaar is er nog eens 44 miljoen nodig en in 2025 nog eens. Hierdoor zal elke leerling een boek per vak hebben.