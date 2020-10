Na 70 jaar weer federale executie van een vrouw in VS

Trump tweet parodie-artikel alsof het waarheid is: “Twitter legt netwerk stil om stroom negatief nieuws over Biden te stoppen”

16 oktober Het socialemedianetwerk Twitter heeft vannacht zijn eigen netwerk platgelegd om negatief nieuws over Democratisch presidentskandidaat een halt toe te roepen. Of dat is althans wat Donald Trump zijn volgers wil doen geloven. “Wow, dit is nog nooit in de geschiedenis gebeurd”, zo beklaagt hij zich. En dat klopt, het is ook effectief nooit gebeurd, want het bericht dat Trump vanmorgen op Twitter deelde, is pure parodie.