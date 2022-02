Na 70 jaar eindelijk antwoorden in Canadese cold case 'Babes in the woods’

Bijna 70 jaar nadat in een park in de Canadese stad Vancouver de stoffelijke resten werden aangetroffen van twee jongetjes, zijn de slachtoffers geïdentificeerd. Dat gebeurde dankzij DNA-technologie. Volgens de politie werden de kinderen vermoedelijk vermoord door een familielid.

In 1953 trof een parkmedewerker in het bekende Stanley Park in Vancouver het stoffelijk overschot aan van twee kinderen. Ze lagen verborgen onder dichte struiken en waren bedekt met een vrouwenmantel. Uit onderzoek bleek dat het om twee kinderen ging die werden doodgeslagen met een bijl, die eveneens op de plaats van de moord werd aangetroffen, samen met een picknickmand. Volgens de politie vond de moord vermoedelijk zo’n vijf jaar eerder plaats, in 1948.

Alle onderzoeken liepen uit op een dood spoor. De dader werd nooit gevonden en de kinderen werden nooit geïdentificeerd. Ze kregen de bijnaam ‘Babes in the Woods’ en de zaak hield speurders en de inwoners van Vancouver jarenlang bezig.

Quote Hoewel deze zaak al jaren door veel folklore is omgeven, mogen we niet vergeten dat het om echte kinderen ging die een tragische en hartver­scheu­ren­de dood stierven. Dale Weidman, politie Vancouver

Dinsdag maakte de politie echter bekend dat de slachtoffertjes eindelijk konden geïdentificeerd worden dankzij geavanceerde DNA-technologie. “Deze moorden hebben speurders generaties lang in hun greep gehouden, en we zijn opgelucht dat we deze kinderen nu een naam kunnen geven en deze afschuwelijke zaak kunnen afsluiten”, maakte inspecteur Dale Weidman bekend. “Hoewel deze zaak al jaren door veel folklore is omgeven, mogen we niet vergeten dat het om echte kinderen ging die een tragische en hartverscheurende dood stierven”, stelde hij.

Volledig scherm De plaats in Stanley Park waar de kinderen werden aangetroffen. © Vancouver Police

Broertjes

De slachtoffertjes zijn David D’Alton (6) en Derek D’Alton (7). Het gaat om twee halfbroertjes die in armoede leefden en naar een lokale basisschool gingen. Hun verdwijning werd nooit bij de politie gerapporteerd. De broertjes zouden afstammelingen zijn van Russische immigranten die ergens aan het begin van de 20ste eeuw in Canada toekwamen. Een familielid van de kinderen woonde nabij de ingang van Stanley Park.

Volgens de politie werden ze gedood door een familielid dat zo’n 25 jaar geleden stierf. Vermoedelijk gaat het om de moeder van de kinderen.

“Na zeven decennia als cold case, veronderstelden we dat de persoon die Derek en David vermoordde waarschijnlijk was overleden”, aldus Weidman. “Maar in dit stadium van het onderzoek ging het er nooit om dat iemand voor deze misdaden zou worden aangeklaagd. Het ging er altijd om deze jongens een naam te geven en eindelijk hun verhaal te vertellen.”

DNA-technologie

De politie van Vancouver schakelde vorig jaar het bedrijf Redgrave Research Forensic Services in om te helpen bij de identificatie van de kinderen. Het bedrijf maakt gebruik van een techniek gekend als genetische genealogie. Nadat het een DNA-profiel van de overledene heeft gekregen, doorzoekt het team van Redgrave openbare databanken die gekoppeld zijn aan genealogiewebsites zoals ‘Ancestry.com’ en ‘23 and Me’ om naaste en verre verwanten te vinden. Op die manier kon een familielid van de jongetjes geïdentificeerd worden.

Volledig scherm David (links) Derek D'Alton (rechts) werden volgens de politie door een naast familielid doodgeslagen met een bijl in 1948. © Vancouver Police

“We wisten dat de kans groot was dat we ergens een levend familielid zouden vinden”, vertelt hoofdrechercheur Aida Rodriguez. “Maar toen we de DNA-match ontdekten, moesten we nog veel werk verzetten om familieleden op te sporen, schoolgegevens te controleren en specifieke details over de slachtoffers te bevestigen, zodat we absoluut zeker konden zijn van hun identiteit.”

“Kinderbescherming”

Eerder deze maand ontmoetten de speurders een ver familielid van de kinderen om hun bevindingen te bespreken en meer details te weten te komen over het korte leven van de jongens. CTV News meldt dat het om een achternicht van de kinderen gaat.

Volgens Rodriguez had deze persoon een DNA-staal geüpload in een genealogiedatabank met het uitdrukkelijke doel om te weten te komen wat er met de jongens was gebeurd. “Het verhaal dat aan hen was verteld, was dat de jongens door de kinderbescherming uit het huis waren verwijderd”, aldus Rodriguez. “Ook al deed dit familielid haar best om over de jongens te praten en te proberen het verhaal te achterhalen, de enige reactie die ze van de familie kreeg, was stilte. De afwezigheid van de jongens werd nooit besproken.”

De politie onderzoekt nu nog wat er eventueel klopt van het verhaal over de betrokkenheid van de kinderbescherming.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

LEES OOK: