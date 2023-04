Na 27 uur is grote brand in Duitse havenstad Hamburg nog steeds niet gedoofd

Vier lichamen gevonden onder het puin van flat in Marseille: “Vastbeslo­ten om nog overleven­den te vinden”

Ruim 24 uur na een enorme explosie in een wooncomplex in de Zuid-Franse havenplaats Marseille heeft de brandweer de lichamen van vier mensen aangetroffen onder het puin. Over het lot van vijf andere bewoners bestaat nog altijd onduidelijkheid. “Er is nog hoop om eventuele overlevenden te vinden”, zo zei Benoît Payan, burgemeester van de stad Marseille.