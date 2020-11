Na 22 jaar uitspraak in moordzaak Nicky Verstappen

De rechtbank in Maastricht doet vrijdagnamiddag uitspraak in de zaak tegen Jos Brech (57). De Nederlander wordt verdacht van het doden, misbruiken en ontvoeren van de 11-jarige Nicky Verstappen in 1998. Er is een celstraf van vijftien jaar en internering met dwangverpleging tegen hem geëist. Zijn advocaat pleitte voor vrijspraak.

Het proces tegen Brech ging van start eind september en duurde drie weken. Op de eerste dag van het proces was de Nederlands-Limburger, na jaren zwijgen, met een verklaring gekomen, in een videoboodschap. Hij erkende het lichaam van de 11-jarige jongen te hebben gevonden, maar Nicky was toen al dood. Volgens Brech heeft hij dat nooit durven te melden bij de politie omdat hij een zedenverleden heeft.

Volledig scherm Archiefbeeld. Nicky Verstappen. © AD

"Ongeloofwaardig en flinterdun", zei de officier van justitie hierover. Het Openbaar Ministerie eiste een celstraf van vijftien jaar en internering met dwangverpleging tegen Brech voor het doden, seksueel misbruiken en ontvoeren van Nicky Verstappen en het bezit van kinderporno.

Volgens het OM in zijn requisitoir is er "onomstotelijk bewijs" dat Brech de dader is. De officier van justitie vroeg bovendien de rechtbank - als er uiteindelijk geen tbs zou volgen - een celstraf van achttien jaar op te leggen.

Quote Jongetjes van 11 jaar gaan niet zomaar dood Officier van justitie

Eventueel seksueel misbruik

Over het eventuele seksueel misbruik van Nicky was er veel discussie op het proces. Een forensisch arts zei tijdens een zitting dat het bij de jongen aangetroffen letsel ook verklaard kan worden door zijn overlijden. Maar het OM zag voldoende bewijs voor seksueel misbruik, onder meer door de eerste bevindingen van pathologen, kort na het overlijden van Nicky.

Veel bewijs in deze zaak is indirect omdat de zaak lang geleden is en de techniek toen minder goed was dan nu en door de ontkenning van Brech. Het OM sloot daarom vooral dingen uit, in het meer dan honderd pagina's tellend requisitoir. Het kan volgens het OM niet anders dan dat Nicky door een misdrijf om het leven is gebracht en dat Brech de dader is. Een doodsoorzaak is nooit vastgesteld. "Maar", aldus de officier van justitie, “jongetjes van 11 jaar gaan niet zomaar dood".

Volledig scherm Gerald Roethof, advocaat van Jos Brech. © ANP

Weinig direct bewijs

Er is dus weinig rechtstreeks bewijs, behalve DNA van Brech dat op de kleding van Nicky werd gevonden. "Als er twijfel is, moet vrijspraak volgen", pleitte daarom de advocaat van Brech, Gerald Roethof. Hij betuigde zijn respect voor de manier waarop de familie van Nicky het proces doorlopen had, maar zei in zijn slotpleidooi: "Hier zit niet de dader."

Roethof ging ook in op het zwijgen van zijn cliënt, die dat mede doet op aanraden van zijn advocaat. "Cliënt is geen makkelijke prater, hij kan zich moeilijk uiten. Ik heb nu al meerdere keren gemerkt dat áls hij dan iets zegt, het direct uit zijn context wordt getrokken." Roethof wees er ook nadrukkelijk op dat zwijgen een recht is. "Dat mag nooit tegen iemand gebruikt worden."

Quote Wij vragen ons iedere dag af wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat. Jij zou dat kunnen zeggen. Maar je doet het niet Berthie Verstappen, de moeder van Nicky

Minachting

Berthie Verstappen, de moeder van Nicky, had eerder tijdens het proces verklaard dat ze geen woord gelooft van de verklaring van Brech, in het volgens haar "in elkaar geflanst filmpje". “Wij vragen ons iedere dag af wat er werkelijk met Nick is gebeurd. Jij weet dat. Jij zou dat kunnen zeggen. Maar je doet het niet. Wij hebben intense minachting voor je houding, voor je zwijgen en voor je doorzichtige ontkenningen."

Volledig scherm Ouders Berthie en Peter Verstappen komen aan bij de rechtbank in Maastricht. (07/10/2020) © ANP

Brech kreeg aan het einde van het proces midden oktober nog de kans om als laatste iets te zeggen. Geëmotioneerd vroeg hij de rechter om een "wijs besluit". "U beslist hoe mijn leven er verder uit gaat zien."

"Heeft mijn verklaring antwoord gegeven op de vragen van de moeder van Nicky? Of hij pijn had, angst, om zijn familie had geroepen", zei Jos Brech, zichtbaar geëmotioneerd. "Ik heb die antwoorden niet." De familie wil volgens Brech een dader. "En die zit hier volgens hen, dat ben ik.”

Volledig scherm Een vlinder hangt op het bankje bij het monument op de Brunssummerheide, waar in 1998 het lichaam van de 11-jarige Nicky Verstappen werd gevonden. © ANP

DNA-onderzoek

De 11-jarige Nicky uit Heibloem, een gemeente in de Nederlandse provincie Limburg, verdween 10 augustus 1998 toen hij op zomerkamp was op de Brunssummerheide, niet ver van de Belgische grens. Een dag later werd zijn lichaam een kleine 1,5 kilometer verderop gevonden.

Lang leek de zaak onopgelost te blijven, tot Brech twee jaar geleden naar voren kwam uit een DNA-onderzoek. Zijn DNA was aangetroffen op de onderbroek en pyjamabroek van Nicky. Brech had niet meegewerkt aan het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek.

Volledig scherm Met een sponsje wordt wangslijm afgenomen in het kader van het grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek in verband met de moord op Nicky Verstappen. (22/02/2018) © ANP

Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match uit naar voren. Na een klopjacht werd hij aangehouden in Spanje.

De rechtbank in Maastricht gaat de uitspraak in de veelbesproken zaak over de dood van Verstappen rechtstreeks via internet uitzenden. De voorzitter van de rechtbank zal het vonnis voorlezen. Als er namen genoemd worden, piept de rechtbank die weg.

