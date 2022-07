Na 2 jaar weer kolossale San Fermínfeesten en stierenrennen in Pamplona

Dronebeel­den tonen moment dat zes tribunes omlaag komen tijdens stierenren­nen in Colombia: minstens vier doden

Bij stierenrennen in de Colombiaanse plaats Espinal is zondag een deel van een arena ingestort. Op nieuwe dronebeelden is te zien hoe zes tribunes omlaag kwamen. Gouverneur José Ricardo Orozco van het departement Tolima spreekt van minstens vier doden, onder wie een kind. Daarnaast is er sprake van minstens 300 gewonden.

