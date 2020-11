Mysterieuze monoliet in woestijn Utah plots verdwenen: “Bijna zo snel als hij verscheen, is hij nu weg”

Winkels in Eindhoven en Rotterdam moeten vroeger sluiten door “onverant­woor­de drukte”: “Ook grote toestroom vanuit België”

28 november In Eindhoven moeten alle winkels om 16 uur sluiten vanwege te grote drukte in het centrum. Sinds 15 uur mogen ondernemers geen nieuwe klanten meer binnenlaten. “Door de drukte kunnen mensen geen 1,5 meter afstand van elkaar houden. Daarmee komt de volksgezondheid in het gedrang en moeten we de winkels sluiten”, zegt een woordvoerder van de gemeente. Ook in Rotterdam en Dordrecht moeten winkels vroeger sluiten.