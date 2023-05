Mysterieuze koper koopt spookstad in Californische woestijn voor 22,5 miljoen dollar

Eagle Mountain, een stoffig en verlaten spookstadje ergens in de woestijn in Californië, heeft een onbekende nieuwe eigenaar. De mysterieuze koper telde vorige maand 22,5 miljoen dollar (bijna 21 miljoen euro) neer voor de stad, blijkt uit documenten. Daarvoor krijgt de kersverse eigenaar onder meer een zanderige bowlingbaan en een oud café waar ooit gevangenen werden gehuisvest, totdat er tijdens de World Series baseball van 2003 een dodelijke rel uitbrak.

Eagle Mountain, net op de grens buiten het bekende Josua Tree National Park en op 1,5 uur rijden van Palm Springs, is vandaag een ‘ghost town’ in niemandsland, maar nog niet zo lang geleden was het een florerend mijnstadje. Het werd in 1948 gesticht door de industrieel Henry J. Kaiser. Duizenden mijnwerkers woonden er samen met hun families, terwijl ze werkten in de Eagle Mountain-ijzerertsmijn. De ingang van de mijn lag vlak naast de stad.

Bruisend mijnstadje

Doorheen de jaren werd de mijn van het bedrijf Kaiser Steel groter en lucratiever, en daarmee groeide ook de populatie in het gelijknamige stadje. Eagle Mountain groeide uit tot een bruisende gemeenschap met brede wegen vol palmbomen, honderden huizen, acht kerken, drie scholen, winkels en handelszaken, een postkantoor, twee tankstations, een winkelcentrum en ook nog een aula, een publiek zwembad en een bowlingbaan. Tijdens de piekjaren braken de mijnwerkers van Eagle Mountain meerdere productierecords. Het waren gouden tijden.

Maar in de jaren 70 begon het te keren, door toenemende bezorgdheden over het milieu en zware concurrentie uit het buitenland. Steeds meer mijnwerkers verloren hun job. In 1981 kondigde de raad van bestuur van Kaiser Steel aan dat de mijn uitgefaseerd zou worden. De inwoners moesten vertrekken. In juni 1983 vierden 23 jongeren nog hun afstudeerfeest op de middelbare school. Daarna moesten ook zij en hun families beschikken.

Gevangenis

Enkele jaren later kreeg de stad een erg opvallend tweede leven: Eagle Mountain werd deels omgevormd tot een gevangenis, die opende in 1988. De voormalige bowlingbaan, een café en andere gebouwen zoals het lokale shoppingcentrum werden omgevormd tot een privégevangenis voor in totaal 438 laagbewaakte gevangenen. Het ging om gedetineerden die tijd moesten uitzitten voor het schenden van hun voorwaarden of die vastzaten voor niet-gewelddadige misdrijven.

Eagle Mountain.

De penitentiaire inrichting in de stad zette sterk in op gedetineerden weer aan het werk krijgen en zorgde er zo voor dat de recidivecijfers sterk werden teruggedrongen. De gevangenis bracht ook voor de locals heel wat jobs: het werd de grootste werkgever in de omgeving. In 1992 kwam de gevangenis in het nieuws: “Ze heeft een spookstad weer tot leven gebracht”, schreef ‘Press-Enterprise’.

Grote rel

Maar op een oktoberdag in 2003 ging het helemaal fout. Er brak een grote rel uit toen gevangenen samen in de recreatieruimte van de gevangenis naar de World Series baseball aan het kijken waren. Gevangenen gingen elkaar te lijf met onder meer keukenmessen, vuilnisblikken, bezemstelen en brandblussers. Twee gedetineerden werden doodgestoken en er vielen veel gewonden. Acht gedetineerden werden achteraf beschuldigd van moord. Het betekende het einde van de Eagle Mountain Community Correctional Facility, dat de deuren sloot.

Luchtbeeld met links het verlaten stadje Eagle Mountain en rechts de vroegere mijn. Aan de uiterste rand van de stad is overigens nog een schooltje open voor kinderen uit de wijde omgeving. Er zitten vandaag zo'n 24 kinderen van de kleuterschool tot het 'eighth grade' (tweede middelbaar bij ons, red.).

Hollywood

En daarmee nam het stof van de Californische woestijn het desolate stadje over. Echt helemaal doods werd het er niet: nieuwsgierige toeristen stoppen er geregeld, en ook Hollywood komt soms langs. Er zijn meerdere films opgenomen in Eagle Mountain. Ook bijvoorbeeld de climax-scène met mechanische wrakstukken in de film ‘Tenet’ van Christopher Nolan is in deze spookstad gedraaid.

Blik in Eagle Mountain, vroeger een bruisend stadje.

Verkocht

Een tijd geleden besloot de eigenaar, de laatste van verschillende Kaiser-dochterondernemingen, de boel te verkopen. Aan de ingang werd volgens een werknemer van het bedrijf een “te koop”-bordje gezet dat de interesse van potentiële kopers probeerde te wekken met de belofte van stenen en mineralen. Dat bordje is te zien op een beeld van Google Street View dat dateert van september 2021, dus de stad stond al wel even te koop.

Uit documenten blijkt dat vorige maand, op 17 april, een mysterieuze koper overstag ging en 22,5 miljoen dollar neertelde voor heel Eagle Mountain. Er is niet veel geweten over de nieuwe eigenaar, behalve dat een bedrijf met de naam Ecology Mountain Holdings betrokken is en dat het een zakelijk adres heeft in Carritos, Californië.

Achter de verdorde palmbomen is het te koop-bordje voor de spookstad te zien.

Speculatie

Lokale nieuwsmedia speculeren volop over wat de mogelijke plannen met de verlaten site zijn. ‘SFGATE’ merkt op dat het transportbedrijf Ecology Transportation Service, bekend om zijn grote rode vrachtwagens, een hoofdkwartier heeft in Cerritos. De website vroeg het bedrijf om een reactie, maar kreeg geen antwoord.

Nog een mogelijke aanwijzing: in 2021 kocht de Amerikaanse truckgigant Balwinder S. Wraich een slordige 400 hectare in het nabije plaatsje Desert Center, dat een weg met Eagle Mountain deelt. Desert Center is nog bewoond maar leeft amper. Er is enkel een postkantoor. Wraich zou over plannen in het gebied hebben gezegd: “We gaan een stopplaats voor vrachtwagens, een tankstation en een hotel bouwen”. “Je vindt hier 65 kilometer lang nergens eten. Mijn doel is om de volgende twee jaar iets groots te ontwikkelen. Het zal de lokale gemeenschap helpen”, klonk het.

Zijn er misschien gelijkaardige (of daarop verder bouwende) plannen met Eagle Mountain? Of komt er misschien een heel ander spectaculair derde leven? Het valt af te wachten.

Er zijn nog wel meer ‘ghost towns’ in Californië, ook veel oudere exemplaren dan Eagle Mountain. De bekendste en populairste spooksteden zijn Bodie en Drawbridge.

Spookstad Bodie in centraal-Californië.

Spookstad Bodie in centraal-Californië.

Spookstad Bodie in centraal-Californië.