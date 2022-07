Mysterieuze dood van Saudische zussen (23 en 24 jaar) houdt Australische politie in de ban

Brits koppel koopt Frans dorpje voor spotprijs van 14.000 euro: “Een huis in Engeland was te duur”

Een Brits koppel heeft een klein dorpje in Frankrijk gekocht voor amper 14.000 euro. Paul Mappley en Yip Ward, beiden 48 jaar, vonden een huis kopen in het Verenigd Koninkrijk geen optie door de torenhoge prijzen. De twee mannen zochten dan maar over de grens naar een oplossing en vonden hun geluk uiteindelijk in La Buslière, een gehucht in de Noord-Franse regio Normandië.

