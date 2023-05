Mysterieuze bezorging van vergiftigde chocolaatjes: onderzoek naar dodelijk geschenk in Brazilië

De Braziliaanse Lindaci de Carvalho (54) overleed nadat ze ‘vergiftigde’ chocolaatjes had gegeten die als verjaardagscadeau waren bezorgd door een mysterieuze afzender. Omdat ze de situatie niet vertrouwde, vroeg ze om het pakketje te laten bezorgen bij de winkel van haar vriend. Uiteindelijk nam ze de chocolaatjes mee, maar ze weigerde ze te eten totdat ze wist wie de afzender was, volgens de ‘Daily Star’.

Toen haar ex-man (54) toegaf dat hij het onverwachte cadeau had opgestuurd begon ze de chocolaatjes te eten. Die beweerde later echter dat hij een grap maakte toen hij haar vertelde dat hij verantwoordelijk was voor het cadeau. De politie in Rio de Janeiro onderzoekt momenteel of de chocolaatjes vergiftigd waren of niet.

Rattengif

Lenice Batista, de zus van Carvalho, herinnert zich dat haar zus zich ziek voelde. Kort erna rolde de ogen van Carvalho naar achter en kreeg ze stuiptrekkingen. Ze stierf even later in het ziekenhuis. Haar zoon had de chocolaatjes geproefd, maar hij spuugde ze uit door de vreemde smaak. Hij bleef ongedeerd.

Batista beweert dat een expert in het Instituto Medico-Legal, een forensisch medisch instituut, heeft gezegd dat er sporen van rattengif aanwezig waren in het lichaam van het slachtoffer. Er worden momenteel verdere tests uitgevoerd. Deze zullen binnen 30 dagen afgerond zijn.

Zuiver geweten

Batista zei ook dat ze vermoedt dat de ex van de vriend van haar zus de hoofdverdachte is, nadat ze bewijs heeft verzameld van bedreigingen aan het adres van Carvalho en zelfs een foto heeft van de vrouw met een pistool. “Carvalho kreeg berichten waarin stond dat ze haar hoofd wilden en dat ze zou stikken in haar eigen bloed. De ex stuurde haar eigen zoon om de bonbons aan de bezorger te geven. Ze wist dat er geen probleem zou zijn als de jongen gearresteerd zou worden omdat hij jonger is dan 18 jaar”, vertelde ze aan ‘O Globo’. Carvalho ontving al dagen voor het incident agressieve berichten van de verdachte.

Lucas Bernandes (26) is de bezorger die het pakketje heeft geleverd. Hij herinnert zich dat hij de jonge zoon van de verdachte herkende als degene die de bezorging had besteld. In een verklaring aan de politie vertelde hij dat hij bedreigd was en vreesde voor zijn leven. Hij vertelde aan ‘O Globo’: “Toen de jongen met me kwam praten was alles normaal. Hij was niet nerveus. Ik ben onschuldig. Ik heb een zuiver geweten.”