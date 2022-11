Mysterieus moordonderzoek zonder slachtoffer in Normandië: “Ik ben 23 jaar magistraat, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt”

Brazili­aans koppel ontdekt verborgen camera in slaapkamer van gehuurde Airbnb

Het klinkt als de nachtmerrie van iedereen die een Airbnb-flat huurt, maar voor twee Braziliaanse vrouwen was het pure realiteit. Nadat het koppel al een week logeerde in een appartement vlak bij het wereldberoemde strand van Copacabana in Rio de Janeiro, ontdekten ze een verborgen camera. Die was gericht op het bed in hun slaapkamer.

