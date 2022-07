Mysterieus monument 's nachts opgeblazen in Verenigde Staten

EMA mikt op september om aangepaste coronavac­cins groen licht te geven

Het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA heeft donderdag meegedeeld de aangepaste coronavaccins in september groen licht te willen geven. Dat zou dan net wel of net niet op tijd zijn voor de nieuwe vaccinatiecampagne in Belgiët die in september wordt uitgerold.

16:20