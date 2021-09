Mysterieus bericht op Gabby's gsm deed alarmbellen afgaan bij ouders: klopjacht op haar verloofde gaat verder

De alarmbellen gingen af bij de familie van Gabby Petito (22) uit Long Island na een mysterieus bericht verstuurd vanop haar gsm naar haar moeder, Nichole Schmidt, op 27 augustus. De sms verwees naar Stan, de grootvader van Gabby. Maar volgens Schmidt noemde Gabby hem nooit Stan. De politie is haar externe harde schijf nu helemaal aan het uitpluizen. Intussen blijkt uit het YouTube-filmpje van het koppel dat Brian Laundrie (23) voor de verdwijning van zijn verloofde tijdens hun roadtrip een thriller aan het lezen was over drie vermiste vrouwen.

Brian Laundrie keerde op 1 september alleen terug naar Florida met de kampeerwagen die op naam stond van Gabby Petito. Haar laptop lag in de witte Ford Transit, die de politie van North Port in Florida pas op 11 september in beslag nam. Het forensisch team kreeg drie dagen later een huiszoekingsbevel om de wagen te doorzoeken. Dat was vijf uur nadat Nichole Schmidt haar dochter officieel als vermist had opgegeven. Zondag is hoogstwaarschijnlijk het lichaam van de vrouw van 22 dood teruggevonden in Wyoming. Haar verloofde Brian Laundrie is sinds 14 september niet meer gezien en is nog altijd spoorloos.

Op 16 september, twee dagen na de verdwijning van Laundrie, kwam er een huiszoekingsbevel om de computer van Gabby en alles wat daarmee te maken heeft - zoals software en externe harde schijven - te onderzoeken. Een van de argumenten daarvoor is een cryptisch bericht dat op 27 augustus verzonden werd vanop de smartphone van Gabby naar haar moeder. De gerechtsdocumenten hebben het over het laatste bericht van Gabby’s gsm, die daarna niet meer in gebruik was. Maar haar moeder Nichole Schmidt bevestigde eerder dat ze drie dagen later, op 30 augustus, toch nog een bericht kreeg met de boodschap: “Geen ontvangst in Yosemite.” Die sms is niet door Gabby verzonden, zo vermoedt Schmidt, maar mogelijk door haar verloofde om de familie en de speurders te misleiden.

In elk geval verontruste het tekstbericht van 27 augustus Nichole Schmidt. De bizarre tekst luidde: “Kan je Stan helpen, ik blijf maar voicemails en gemiste oproepen van hem krijgen.” Volgens Schmidt verwijst ‘Stan’ naar de opa van Gabby, maar zij zou hem nooit aanspreken met Stan. In de officiële documenten staat dat vanaf dan “de moeder ongerust was dat er iets mis was met haar dochter”. Na 27 augustus postte Gabby ook niets meer op social media over haar reis. Volgens haar familie was dat erg atypisch voor Gabby. De ongerustheid nam toe. Toch duurde het nog twee weken voordat de familie Gabby opgaf als vermist.

In de gerechtsdocumenten staat nog dat het koppel ergens half juni uit de staat New York vertrok voor een vakantie in Utah en onderweg een aantal nationale parken bezocht. “Tijdens de trip stuurde de betrokkene verscheidene sms’jes en had zij vele gesprekken met haar moeder Nichole Schmidt... Tijdens deze gesprekken bleek dat er steeds meer spanning ontstond tussen haar en Laundrie”, klinkt het.

Maandag vielen FBI-agenten het huis in North Port (Florida) binnen waar Laundrie met zijn ouders én met zijn verloofde Gabby woonde. De ouders moesten een uur lang hun woning uit. Het huis werd beschouwd als een plaats delict. Omdat het onderzoek lopende is, gaf de FBI verder geen commentaar.

Volgens de advocaat van de familie Laundrie vonden zij zelf woensdag de Ford Mustang van Brian Laundrie tijdens hun zoektocht naar de man. De wagen moest van de politie weggebracht worden van de vindplaats. De familie haalde de wagen donderdag op en gaf een dag later, op vrijdag 17 september, Brian als vermist op. De politie begon een zoektocht naar de man in het enorme Carlton Reserve, een natuurgebied vol met alligators. Hij is nog altijd niet gevonden.

Intussen viel een TikTokster en YouTubers een “verontrustend” detail op in het acht minuten durende filmpje over hun “leven in de bestelwagen”, gepost op 19 augustus op YouTube. Brian Laundrie is daarin even te zien in een hangmat, terwijl hij een boek aan het lezen is. Dat blijkt de horrorroman ‘Annihilation’ (‘Vernietiging’) van Jeff VanderMeer uit 2014 te zijn. Het sciencefictionverhaal gaat over vier vrouwen die op expeditie trekken naar het onbewoonde Gebied X. Drie van hen overleven het niet, de vierde keert nooit meer terug uit de wildernis. Het boek is in 2018 ook verfilmd.

Op de plaats waar het lichaam van Gabby Petito werd gevonden, is een gedenkteken met stenen in de vorm van een kruis aangelegd. De plaats delict, dat bij het kampeerterrein van Spread Creek in het Bridger-Teton National Forest in Wyoming ligt, was nog maar net verlaten door de speurders. Het is nog niet bekend wie het kruis er heeft gelegd.

